Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 5: Người trúng số mùng 1 đài Đà Lạt xuất hiện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 5, đại lý vé số Hải Diệu I ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã bán trúng lốc 16 vé giải ba, mỗi vé trị giá 10 triệu đồng cho một khách. Cụ thể, những tờ vé này có dãy số cuối may mắn là 41451 mở thưởng đài Đà Lạt.

"16 vé này đại lý phụ đồng nghiệp bán trúng, tổng trị giá 16 vé là 160 triệu đồng (chưa tính thuế). Xin chúc mừng khách hàng mùng 1 đầu tháng 4 âm lịch đã có lộc", đại lý chia sẻ. Người trúng số vừa được hỗ trợ đổi thưởng, vì tính bảo mật nên đại lý không chia sẻ thêm thông tin cá nhân.

Xổ số ngày 17 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 486686, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 996036 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 443862.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân đã gặp may mắn vào đúng mùng 1 tháng 4 âm lịch. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cho biết đã bán 2 cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 8332 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải sáu trị giá 64 triệu đồng. 160 tờ có dãy số cuối là 881 cũng thuộc đài này trúng giải bảy trị giá 32 triệu đồng.

"Chủ nhân của 320 tờ trúng số này là khách quen của đại lý. Người này mua 5 cọc vé số gồm 800 tờ và may mắn có 2 cọc vé trúng số. Chúng tôi đã thông báo kết quả và đã đổi thưởng cho khách", đại lý vé số Út Thúy chia sẻ.