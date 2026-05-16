Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5: Khách mua 800 tờ đài Hậu Giang nhận bất ngờ

Dương Lan - Cao An Biên
16/05/2026 17:03 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng 2 cọc vé gồm 320 tờ trúng số đài Hậu Giang.

Đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cho biết đã bán 2 cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 8332 thuộc xổ số Hậu Giang trúng giải sáu trị giá 64 triệu đồng. 160 tờ có dãy số cuối là 881 cũng thuộc đài này trúng giải bảy trị giá 32 triệu đồng. 

2 cọc vé đài Hậu Giang có dãy số cuối 881 và 8332 trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 5

"Chủ nhân của 320 tờ trúng số này là khách quen của đại lý. Người này mua 5 cọc vé số gồm 800 tờ và may mắn có 2 cọc vé trúng số. Chúng tôi đã thông báo kết quả đến người này và đang chờ vị khách liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Út Thúy chia sẻ. 

Trong khi đó, đại lý Hoàng Anh Phú Quý ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 16 tờ trúng số đài Bình Phước. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 822672 trúng khuyến khích trị giá 96 triệu đồng. 

Xổ số ngày 16 tháng 5 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 911805, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 009743, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 822472, đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 639537. 

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Hiểu ở Cần Thơ thông báo đã bán trúng 16 tờ vé số giải khuyến khích cho 1 khách, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số may mắn 314544.

"Khách trúng là nam, ngoài 40 tuổi và chúng tôi đã đổi thưởng cho khách qua hình thức chuyển khoản. Người này mua nguyên cây vé số 160 tờ, trong đó có 16 tờ trúng giải khuyến khích. May mắn trúng số, tất nhiên ai cũng vui", đại lý vé số Hiểu chia sẻ thêm.

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5: Người trúng số đài Trà Vinh lãnh tiền ngay

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 5, một người đàn ông trúng 16 tờ vé số đài Trà Vinh lập tức được đại lý chuyển tiền.

