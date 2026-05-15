Mua vé dãy số độc lạ 50000, nhiều người ở TP.HCM trúng xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
15/05/2026 05:30 GMT+7

Thấy những tờ vé có dãy số cuối là 50000 khá độc lạ, nhiều người ở TP.HCM quyết định mua và bất ngờ trúng giải cao xổ số miền Nam.

Đó là chia sẻ của anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM sau khi bán trúng 32 tờ vé số có dãy số cuối độc lạ là 50000, trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 5.

Mua vé dãy 50000 vì thấy độc lạ, nhiều người ở TP.HCM trúng xổ số miền Nam - Ảnh 1.

32 tờ vé số có dãy số cuối độc lạ là 50000, trúng xổ số miền Nam ngày 12 tháng 5 được đại lý Đại Phát bán ra và đổi thưởng cho nhiều khách

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trúng giải nhì xổ số Bến Tre ngày 12 tháng 5, mỗi tờ trị giá 15 triệu đồng. 32 vé trên có 16 vé dãy 550000 và 16 vé dãy 450000. Anh Vũ Huỳnh cho biết đã đổi thưởng cho nhiều khách trúng số với dãy số trên tại TP.HCM.

"Thấy dãy số này do đại lý chúng tôi bán ra độc lạ nên khách quyết định mua, nghĩ là mua cho vui, không ngờ trúng thật. Có người trúng 3 vé, người trúng 5 vé… đến đại lý chúng tôi đổi thưởng và nhận tiền qua nhiều hình thức chuyển khoản lẫn tiền mặt", anh Vũ Huỳnh kể lại.

Hình ảnh những tờ vé độc lạ có dãy số cuối là 50000 trúng xổ số miền Nam đang được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 5, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ hình ảnh bán trúng 16 vé trúng giải an ủi tổng trị giá 800 triệu đồng cho một khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 455485 trúng giải an ủi xổ số Vũng Tàu ngày 12 tháng 5. Đại lý cho biết người trúng 16 tờ vé số trên là một khách, đã được hỗ trợ đổi thưởng.

Trúng 20 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM đổi thưởng 2 ngày liên tiếp

Một người đàn ông ở TP.HCM trúng số độc đắc 20 tỉ đồng xổ số miền Nam, cùng gia đình đi đổi thưởng 2 lần trong 2 ngày liên tiếp.

