Đời sống Cộng đồng

Trúng 20 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông ở TP.HCM đổi thưởng 2 ngày liên tiếp

Cao An Biên - Dương Lan
13/05/2026 05:30 GMT+7

Một người đàn ông ở TP.HCM trúng số độc đắc 20 tỉ đồng xổ số miền Nam, cùng gia đình đi đổi thưởng 2 lần trong 2 ngày liên tiếp.

Câu chuyện được chị Ngô Thị Trâm, đại diện đại lý vé số Vĩnh Tân ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chị Trâm trong lần thứ hai đổi thưởng 8 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho vị khách may mắn

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 063178 trúng xổ số TP.HCM ngày 9 tháng 5. Đại lý tiết lộ người trúng là đàn ông ngoài 50 tuổi người địa phương, thay vì đổi thưởng 1 lần, người này chia làm 2 lần đổi thưởng trong 2 ngày liên tiếp nhau.

Lần đầu tiên, vị khách may mắn đổi 2 tờ vé trúng độc đắc sau giờ xổ số ngày 9 tháng 5. Lần này, người đàn ông đổi thưởng cùng vợ, nhận 2,8 tỉ đồng chuyển khoản, còn lại nhận tiền mặt.

Chiều tối ngày hôm sau tức ngày 10 tháng 5, người đàn ông tiếp tục cùng vợ và cha mẹ tới đại lý đổi thưởng 8 tờ vé số còn lại, tổng trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Lần này, gia đình nhận 4 tỉ đồng tiền mặt, còn lại nhận chuyển khoản.

"Khách dùng tiền gửi ngân hàng, cũng cho biết sẽ mua đất để xây nhà trọ cho thuê. Khi đổi thưởng, họ rất vui vẻ, mừng rỡ", chị Trâm chia sẻ.

Hình ảnh 10 tờ vé trúng độc đắc xổ số miền Nam đang được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5: Vé trúng độc đắc đài TP.HCM lộ diện sớm

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5, đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán cọc vé trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng.

