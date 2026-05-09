Xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5: Vé trúng độc đắc đài TP.HCM lộ diện sớm

Đại lý vé số Tiến Thu ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán 16 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 9 tháng 5. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 063178 thuộc xổ số TP.HCM trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Những tờ vé số may mắn được đại lý bán cho khách lẻ và khách vãng lai, không phải qua bạn hàng. Chúng tôi thông báo kết quả trên Facebook để những người sở hữu dãy số đó liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Tiến Thú chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 47 thuộc đài Hậu Giang trúng giải tám trị giá 16 triệu đồng.

Xổ số ngày 9 tháng 5 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 063178, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 411089, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 370369 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 703896.

Dân mạng cũng bất ngờ khi những tờ có dãy số cuối 264 thuộc xổ số Long An trúng giải bảy lại trúng thêm 1 giải nữa là giải tám khi có 2 số cuối là 64.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo bán trúng 16 tờ vé giải khuyến khích đài Vĩnh Long và tìm khách may mắn trúng số tới đổi thưởng.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 058821 trúng xổ số Vĩnh Long ngày 8 tháng 5. Đại lý cho biết cọc vé được anh chủ giao cho bạn hàng bán trúng cho khách. Đây không phải là lần đầu tiên đại lý này bán trúng giải cao cho khách chơi xổ số.