Xổ số miền Nam ngày 8 tháng 5: Đại lý tìm khách trúng số đài Vĩnh Long

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 8 tháng 5, đại lý vé số Duy Thanh ở Tây Ninh thông báo bán trúng 16 tờ vé giải khuyến khích đài Vĩnh Long và tìm khách may mắn trúng số tới đổi thưởng.

Cọc vé có dãy số 058821 trúng giải khuyến khích xổ số miền Nam ngày 8 tháng 5 đài Vĩnh Long xuất hiện sớm

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 058821 trúng xổ số Vĩnh Long ngày 8 tháng 5. Đại lý cho biết cọc vé được anh chủ giao cho bạn hàng bán trúng cho khách. Đây không phải là lần đầu tiên đại lý này bán trúng giải cao cho khách chơi xổ số.

Xổ số ngày 8 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 058821, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 246252 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 195634.

Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Trang ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán trúng cọc vé 160 tờ, trong đó có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 961493 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ trúng an ủi trị giá 7,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế)."Cọc vé 160 tờ trúng 39,2 tỉ đồng được đại lý giao cho bạn hàng bán trúng", đại lý vé số Trang chia sẻ.