Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mua vé số ở quán ăn, người đàn ông trúng 16,5 tỉ đồng xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
04/05/2026 05:45 GMT+7

Mua ủng hộ người bán dạo 18 tờ xổ số miền Nam khi đang ngồi ăn uống, người đàn ông ở Đồng Nai bất ngờ trúng 16,5 tỉ đồng.

Anh Trần Quang Hải, chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết 1 khách có 18 tờ xổ số miền Nam trúng số. Cụ thể, 8 tờ có dãy số 309079 thuộc xổ số TP.HCM ngày 2 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 10 tờ còn lại có dãy số 709079 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 500 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Mua vé số khi đang ngồi nhậu, người đàn ông trúng 16,5 tỉ xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Đại lý vé số Hải Trinh đổi thưởng với tổng số tiền là 18,5 tỉ đồng cho khách trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 5

ẢNH: NVCC

"Vị khách mua ủng hộ người bán dạo khi đang ngồi ăn uống nhưng không dò kết quả sớm. Hôm sau khi đang ngồi nhậu có người bán đến mời ông ấy nói có mua vé cũ rồi nên mới lấy ra dò không ngờ 18 tờ đều trúng số hết. Chúng tôi đến tận nhà đổi thưởng và vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Ông ấy nói sẽ gửi vào ngân hàng và lấy một ít để làm từ thiện", anh Trần Quang Hải chia sẻ.

Ngoài đổi 18 tờ trúng số cho người đàn ông, đại lý vé số Hải Trinh cũng đổi thưởng các tờ trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế) cho nhiều khách khác nữa. Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát cũng đổi thưởng 5 tờ vé số có dãy may mắn 011151 trúng tới 2 giải xổ số miền Nam.

"Người trúng là nam, ngoài 40 tuổi ở TP.HCM được đại lý của chúng tôi ở phường Tân Mỹ đổi thưởng. Khách kể nhân kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, anh mua vé có số 51 đuôi, xem đây là con số may mắn. Bất ngờ, vé trúng luôn 2 giải", anh Vũ Huỳnh chia sẻ.

Tin liên quan

Clip người đàn ông trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam: Vỡ òa khi dò vé

Clip người đàn ông trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam: Vỡ òa khi dò vé

Khoảnh khắc người đàn ông dò vé xổ số miền Nam rồi phát hiện trúng độc đắc 10 tỉ đồng khiến cả nhóm người ôm chầm chúc mừng đang 'gây sốt' mạng xã hội.

Vợ chồng miền Tây trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, ăn lễ lớn

Mua 5 tờ với số cuối 51, khách bất ngờ ẵm trọn 2 giải xổ số miền Nam

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 4 tháng 5 xổ số ngày 4 tháng 5 xổ số miền Nam 4 tháng 5 trúng độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận