Mua vé số ở quán ăn, người đàn ông trúng 16,5 tỉ đồng xổ số miền Nam

Anh Trần Quang Hải, chủ đại lý vé số Hải Trinh ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) cho biết 1 khách có 18 tờ xổ số miền Nam trúng số. Cụ thể, 8 tờ có dãy số 309079 thuộc xổ số TP.HCM ngày 2 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 10 tờ còn lại có dãy số 709079 cũng thuộc đài này trúng an ủi trị giá 500 triệu đồng (chưa trừ thuế).



Đại lý vé số Hải Trinh đổi thưởng với tổng số tiền là 18,5 tỉ đồng cho khách trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 5 ẢNH: NVCC

"Vị khách mua ủng hộ người bán dạo khi đang ngồi ăn uống nhưng không dò kết quả sớm. Hôm sau khi đang ngồi nhậu có người bán đến mời ông ấy nói có mua vé cũ rồi nên mới lấy ra dò không ngờ 18 tờ đều trúng số hết. Chúng tôi đến tận nhà đổi thưởng và vị khách nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Ông ấy nói sẽ gửi vào ngân hàng và lấy một ít để làm từ thiện", anh Trần Quang Hải chia sẻ.

Ngoài đổi 18 tờ trúng số cho người đàn ông, đại lý vé số Hải Trinh cũng đổi thưởng các tờ trúng an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế) cho nhiều khách khác nữa. Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát cũng đổi thưởng 5 tờ vé số có dãy may mắn 011151 trúng tới 2 giải xổ số miền Nam.

"Người trúng là nam, ngoài 40 tuổi ở TP.HCM được đại lý của chúng tôi ở phường Tân Mỹ đổi thưởng. Khách kể nhân kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, anh mua vé có số 51 đuôi, xem đây là con số may mắn. Bất ngờ, vé trúng luôn 2 giải", anh Vũ Huỳnh chia sẻ.