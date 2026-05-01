Vợ chồng miền Tây trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, ăn lễ lớn

Câu chuyện được đại lý vé số Tấn Tài ở Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) chia sẻ sau khi đã hỗ trợ khách đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 4, tổng trị giá giải thưởng là 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) vào dịp lễ 30.4 - 1.5.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số 885692 trúng xổ số Bạc Liêu ngày 28 tháng 4. Đại lý cho biết vợ chồng khách trúng thưởng đã tin tưởng liên hệ nhờ đại lý tới hỗ trợ đổi thưởng.

"Vợ chồng trúng số luống tuổi, mua vé số từ người bán dạo. Khách nhận tiền trúng số bằng tiền mặt. Khi đổi thưởng, có nhiều người trong gia đình chứng kiến. Chúc mừng khách may mắn!", đại lý tiết lộ.

Hình ảnh những cọc tiền đổi thưởng chất chồng cùng những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn "ăn lễ 30.4 - 1.5 lớn". Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Trước đó, chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú ở Tây Ninh đã đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 339695 trúng độc đắc xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 4. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng trong đêm cho khách ở địa phương bằng tiền mặt.

"Nhóm bạn dự tiệc, còn 70.000 đồng nên mua đúng 7 tờ vé số chia đều, tặng nhau trong bàn tiệc. Thế là niềm vui nhân đôi cho nhóm bạn công nhân khi ai cũng có lộc lớn. Chúc mừng mọi người ai ai cũng vui nhận lộc!", chị Phương Lan chia sẻ.