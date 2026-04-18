Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 4: Đại lý tìm 2 người trúng đài Hậu Giang

Cao An Biên - Dương Lan
18/04/2026 16:58 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 4, đại lý tìm 2 khách trúng 16 tờ vé số đài Hậu Giang để đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 4, đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán trúng 16 tờ vé giải an ủi đài Hậu Giang, tổng trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 4: Đại lý tìm 2 người trúng đài Hậu Giang - Ảnh 1.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 4 lộ diện sớm, trong đó có 16 vé trúng an ủi xổ số Hậu Giang

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số 153092, trúng xổ số Hậu Giang ngày 18 tháng 4. "Tôi bán 16 tờ cho 2 khách, 1 người trúng 10 tờ và người còn lại trúng 6 tờ. Hiện tôi đang tìm khách trúng số để hỗ trợ đổi thưởng. Chúc mừng những vị khách may mắn trúng số", đại lý vé số Thanh Vũ chia sẻ.

Đại lý vé số Lộc Phát ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo đã bán trúng cho khách 160 vé giải bảy xổ số Hậu Giang ngày 18 tháng 4. Những tờ vé này có dãy số cuối 090, tổng trị giá 32 triệu đồng.

Xổ số ngày 18 tháng 4 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 724556, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 479455, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 424189 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 453092.

Trong khi đó, số 77 mang tới may mắn cho nhiều khách mua xổ số Long An ngày 18 tháng 4 khi trúng giải tám. Đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo bán trúng nguyên cây vé số giải này cho khách.

Kết quả xổ số ngày 18 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Đại Hồng Phát ở TP.HCM cho biết họ đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 11982 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 4 trúng giải nhì, trị giá 2,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách ở phường Thủ Đức, sau khi có kết quả xổ số ngày 17 tháng 4 liền thông báo và chúng tôi đã đổi thưởng cho khách", đại lý Đại Hồng Phát chia sẻ.

7 người trúng độc đắc 16 tờ xổ số miền Nam, chia nhau 32 tỉ đồng

7 khách ở Lâm Đồng đã đến đại lý đổi thưởng 16 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Bình Thuận, người trúng nhiều nhất 5 tờ.

Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 4: Một người vừa trúng 2,4 tỉ đồng đài Bình Dương

Mua vé số khi đi chùa, người phụ nữ trúng hơn 1 tỉ xổ số miền Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

