Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 4: Một người vừa trúng 2,4 tỉ đồng đài Bình Dương

Đại lý vé số Đại Hồng Phát ở TP.HCM cho biết họ đã bán trúng và hiện đang đổi thưởng cho khách có 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 11982 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 4 trúng giải nhì, trị giá 2,4 tỉ đồng (chưa trừ thuế)..

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách ở phường Thủ Đức, sau khi có kết quả xổ số ngày 17 tháng 4 liền thông báo và chúng tôi đang trên đường đi đổi thưởng", đại lý Đại Hồng Phát chia sẻ.

160 tờ trúng giải nhì theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 4 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng thông báo đã bán 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 06 thuộc đài Bình Dương trúng giải tám trị giá 16 triệu đồng.

Xổ số ngày 17 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 865023, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 239260 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 771757.

Cũng theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải bảy đài Bình Dương có dãy số cuối 777. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số đẹp 777777 cũng trúng số đài này.

Kết quả xổ số ngày 17 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.



Gần đây, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 4, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Tây Ninh. Cụ thể, những tờ vé trúng số có dãy 143755 trúng xổ số Tây Ninh ngày 16 tháng 4. Đại lý cho biết những tờ vé này được phân phối cho bạn hàng bán cho khách, đại lý hỗ trợ đổi thưởng cho khách.