Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4: Bất ngờ người trúng số đài TP.HCM

Cao An Biên - Dương Lan
13/04/2026 16:55 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4, một người đàn ông mua nguyên cây vé số 160 tờ đài TP.HCM bất ngờ trúng số, đại lý đang đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4 chiều nay, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ cho một khách. 

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4: Bất ngờ người trúng đài TP.HCM - Ảnh 1.

Người đàn ông ở TP.HCM ẵm trọn nguyên cây vé 160 tờ trúng xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4 đài TP.HCM

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 1819 trúng giải sáu xổ số TP.HCM ngày 13 tháng 4. Đại lý cho biết người trúng là nam, thường xuyên mua vé số tại đại lý. "Vị khách này thường mua nguyên cây vé số, hôm nay bất ngờ hốt trọn, trúng hết 160 tờ. Chúng tôi đang hỗ trợ cho khách đổi thưởng ngay", đại lý vé số tiết lộ.

Đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cũng mừng rỡ thông báo bán 320 tờ vé số trúng 2 đài Cà Mau, Đồng Tháp. Cụ thể, 160 tờ trúng giải bảy xổ số Cà Mau ngày 13 tháng 4 khi có 3 số cuối là 314. Trong khi đó, 160 tờ vé số còn lại trúng giải tám xổ số Đồng Tháp ngày 13 tháng 4 khi có 2 số cuối là 14. Tổng giá trị của những tờ vé trên là 48 triệu đồng.

Xổ số ngày 13 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 310631, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 699223 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 133005.

Xổ số đài TP.HCM chiều nay cũng gây chú ý khi có dãy số trúng tới 2 giải là 2648. Những tờ vé số có dãy số trên vừa trúng giải sáu, vừa trúng giải tám khi giải tám đài này cũng có 2 số cuối là 48.

Kết quả xổ số ngày 13 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa bán trúng 19 cọc vé (mỗi cọc 160 tờ với tổng 3.040 tờ) trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 4. Cụ thể, 19 cọc vé có 2 số cuối là 19 thuộc xổ số Đà Lạt trúng giải tám, trị giá 304 triệu đồng.

"Toàn bộ số vé được đại lý bán ra, chủ yếu cho khách vãng lai. Đến 16 giờ 45 ngày 12.4, chúng tôi mới đổi được 80 vé. Đây cũng là một trong những lần đại lý bán số lượng vé trúng số kỷ lục", anh Phước Danh chia sẻ.

