Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4: Lộ diện cọc vé trúng 39,2 tỉ ở TP.HCM

Dương Lan - Cao An Biên
11/04/2026 17:17 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo bán trúng cọc vé 160 tờ trị giá 39,2 tỉ đồng.

Đại lý vé số Kiều Linh ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết vừa bán cọc vé 160 tờ trúng số, trong đó có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 812128 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ trúng an ủi còn lại trị giá 7,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4: Lộ diện cọc vé trúng 39,2 tỉ ở TP.HCM - Ảnh 1.

Cọc vé 160 tờ đài TP.HCM trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4

ẢNH: NVCC

"Cọc vé 160 tờ trúng số được chúng tôi giao cho người bán dạo bán trúng. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, đại lý thông báo để những người trúng số liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Kiều Linh cho biết. 

Xổ số ngày 11 tháng 4 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 812128, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 169749, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 307467 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 104888.

Kết quả xổ số ngày 11 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 10 tháng 4, phía đại lý vé số Thành Đạt ở phường Hòa Lợi, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng 16 tờ vé giải khuyến khích đài Bình Dương cho 1 khách.

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số 442420 trúng khuyến khích xổ số Bình Dương ngày 10 tháng 4, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng. Đại lý cho biết khách đã nhận tiền ngay sau khi trúng số qua hình thức chuyển khoản.

Chàng trai miền Tây sưu tầm vé số độc lạ 888888, 999999… của xổ số miền Nam

Chàng trai miền Tây sưu tầm vé số độc lạ 888888, 999999… của xổ số miền Nam

Nhiều người bất ngờ với bộ sưu tập những tờ vé số độc lạ của chàng trai miền Tây với toàn những dãy số đẹp như 888888, 999999, 012345, 123456… 4 năm mê sưu tầm vé số đẹp, anh chàng vừa có lần trúng số khó quên trong đời.

