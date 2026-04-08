Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mua 6 tờ dịp Tết Thanh minh, khách trúng độc đắc xổ số miền Nam

Dương Lan - Cao An Biên
08/04/2026 05:45 GMT+7

Người đàn ông ở Vĩnh Long mua 6 tờ ủng hộ người bán dạo khi ngồi nhậu dịp tiết Thanh minh. Ông cho 2 người bạn 4 tờ, trúng độc đắc khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 4.

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng 8 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách. Cụ thể, 8 tờ có dãy số 578584 thuộc xổ số Đà Lạt ngày 5 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Đi nhậu dịp tiết Thanh minh, khách mua 6 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Anh Duy đổi thưởng 6 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 5 tháng 4

ẢNH: NVCC

"Trong 8 tờ đại lý vừa đổi, có người đàn ông mua 6 tờ ủng hộ người bán dạo khi đang ngồi nhậu. Người này chia cho 2 người bạn, mỗi người 2 tờ. Khi có kết quả xổ số ngày 5 tháng 4, mọi người bất ngờ khi trúng độc đắc. Họ nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Còn 2 tờ trúng độc đắc còn lại của 1 người khác, cũng nhờ đại lý đến tận nơi đổi thưởng nhưng nhận qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM vừa đổi thưởng 40 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam cho 3 khách, tổng trị giá 1,2 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối 47750, trúng xổ số TP.HCM ngày 4 tháng 4. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 269291.

Tin liên quan

Mua 4 tờ khi uống cà phê, khách bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Mua 4 tờ khi uống cà phê, khách bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Người đàn ông ở Tây Ninh đang ngồi uống cà phê được người bán dạo mời, mua 4 tờ và bất ngờ khi trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 4.

Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông trồng cây kiểng liền gửi tiết kiệm

3 người ở TP.HCM trúng 1,2 tỉ đồng xổ số miền Nam, bị trừ thuế bao nhiêu?

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 7 tháng 4 xổ số ngày 7 tháng 4 xổ số miền Nam 7 tháng 4 Tiết thanh minh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận