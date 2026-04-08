Mua 6 tờ dịp Tết Thanh minh, khách trúng độc đắc xổ số miền Nam

Anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng 8 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách. Cụ thể, 8 tờ có dãy số 578584 thuộc xổ số Đà Lạt ngày 5 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 16 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Trong 8 tờ đại lý vừa đổi, có người đàn ông mua 6 tờ ủng hộ người bán dạo khi đang ngồi nhậu. Người này chia cho 2 người bạn, mỗi người 2 tờ. Khi có kết quả xổ số ngày 5 tháng 4, mọi người bất ngờ khi trúng độc đắc. Họ nhờ đại lý đến tận nhà đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Còn 2 tờ trúng độc đắc còn lại của 1 người khác, cũng nhờ đại lý đến tận nơi đổi thưởng nhưng nhận qua hình thức chuyển khoản", anh Lưu Quốc Duy chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM vừa đổi thưởng 40 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam cho 3 khách, tổng trị giá 1,2 tỉ đồng. Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối 47750, trúng xổ số TP.HCM ngày 4 tháng 4. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 269291.