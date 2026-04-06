Trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, người đàn ông trồng cây kiểng liền gửi tiết kiệm

Dương Lan - Cao An Biên
06/04/2026 05:45 GMT+7

Sau khi nhận tiền trúng độc đắc xổ số miền Nam 4 tỉ đồng, người đàn ông trồng cây kiểng liền gửi tiết kiệm vì chưa có kế hoạch sử dụng cụ thể.

Đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 837532 thuộc xổ số Hậu Giang ngày 4 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người trồng cây kiểng trúng 4 tỉ xổ số miền Nam, gửi ngân hàng tiết kiệm - Ảnh 1.

2 tờ vé số trúng độc đắc thuộc đài Hậu Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 4

ẢNH: NVCC

"Người đàn ông trồng cây kiểng ở xã Chợ Lách mua ủng hộ người bán dạo 2 tờ, không ngờ trúng độc đắc. Người này nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vị khách chỉ là người trồng cây kiểng thuê, không kinh doanh nên gửi toàn bộ tiền trúng số vào ngân hàng để tiết kiệm", đại lý vé số Khắc Duy chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) mới đổi thưởng cho một vị khách là chàng trai trẻ may mắn trúng xổ số miền Nam 2 lần liền.

Cụ thể, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 4, chàng trai này trúng 16 tờ giải an ủi đài Bình Thuận, tổng trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế). Cọc vé có dãy số may mắn 504476, trong khi giải độc đắc của đài này là 404476.

Sau khi trúng số, anh chàng lập tức chuyển 15 triệu đồng cho anh Duy, ghi rõ nhờ đại lý dùng 10 triệu đồng phát quà cho người khó khăn trong bệnh viện, 1 triệu đồng nhờ mua trái cây, bông cúng Thần tài, Thổ địa và 4 triệu còn lại anh chàng tặng đại lý.

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 4: Dãy số độc đắc đài Tiền Giang trúng thêm 1 giải

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 4 chiều nay, dãy số trúng độc đắc đài Tiền Giang trùng hợp trúng thêm 1 giải.

Mua 4 tờ khi uống cà phê, khách bất ngờ trúng độc đắc xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 4: Đài Hậu Giang có 2 dãy số trúng 2 giải

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4 xổ số ngày 6 tháng 4 xsmn hôm nay xổ số miền Nam thứ hai
