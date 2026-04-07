3 người ở TP.HCM trúng 1,2 tỉ đồng xổ số miền Nam, bị trừ thuế bao nhiêu?

Đó là chia sẻ của anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM sau khi vừa đổi thưởng 40 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam cho 3 khách, tổng trị giá 1,2 tỉ đồng.

40 tờ vé số giải nhất của 3 khách trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 4 được đại lý vé số Mỹ Hạnh đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối 47750, trúng xổ số TP.HCM ngày 4 tháng 4. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 269291.

Theo lời kể anh Lê Du, 3 vị khách trúng 40 tờ vé số giải nhất trên gồm 2 nam, 1 nữ. Trong đó, 2 người trúng 16 tờ, người còn lại trúng 8 tờ. "Với 2 khách trúng 16 tờ, sau khi trừ thuế, mỗi người nhận 448 triệu đồng, khách trúng 8 tờ nhận 224 triệu đồng sau khi trừ thuế", đại lý Mỹ Hạnh chia sẻ.

Chủ đại lý cũng cho biết theo chia sẻ của những vị khách tới đổi thưởng, thời gian gần đây khu vực Bà Điểm thường xuyên có người trúng số lộ diện nên họ cũng mua để cầu may, bất ngờ trúng số.

Đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 837532 thuộc xổ số Hậu Giang ngày 4 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Người đàn ông trồng cây kiểng ở xã Chợ Lách mua ủng hộ người bán dạo 2 tờ, không ngờ trúng độc đắc. Người này nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vị khách chỉ là người trồng cây kiểng thuê, không kinh doanh nên gửi toàn bộ tiền trúng số vào ngân hàng để tiết kiệm", đại lý vé số Khắc Duy chia sẻ.