Xổ số miền Nam ngày 12 tháng 4: Đại lý bán trúng kỷ lục 19 cọc vé

Anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa bán trúng 19 cọc vé (mỗi cọc 160 tờ với tổng 3.040 tờ) trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 4. Cụ thể, 19 cọc vé có 2 số cuối là 19 thuộc xổ số Đà Lạt trúng giải tám, trị giá 304 triệu đồng.

"Toàn bộ số vé được đại lý bán ra, chủ yếu cho khách vãng lai. Đến 16 giờ 45 ngày 12.4, chúng tôi mới đổi được 80 vé. Đây cũng là một trong những lần đại lý bán số lượng vé trúng số kỷ lục", anh Phước Danh chia sẻ.

Xổ số ngày 12 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 855718, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 487766 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 232073.

Kết quả xổ số ngày 12 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Kiều Linh ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết vừa bán cọc vé 160 tờ trúng số, trong đó có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 812128 thuộc đài TP.HCM mở thưởng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ trúng an ủi còn lại trị giá 7,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Cọc vé 160 tờ trúng số được chúng tôi giao cho người bán dạo bán trúng. Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4, đại lý thông báo để những người trúng số liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Kiều Linh cho biết.



