Khách Cần Thơ trúng độc đắc xổ số miền Nam 2 năm trước lại trúng 4 tỉ

Đại lý vé số Tài Phú ở Cần Thơ cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 578495 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 4 ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người đàn ông cũng ở Cần Thơ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 8 tháng 4, người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Vị khách nhận 1,1 tỉ đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Khi đến nơi, tôi được biết 2 năm trước người này cũng từng trúng độc đắc 1 tờ, lần này trúng 2 tờ. Vị khách khá điềm tĩnh khi nhận tiền trúng số, nhà cửa của ông ấy khá đàng hoàng. Đây cũng là điều hiếm gặp khi có khách 2 lần trúng độc đắc khi chúng tôi đổi thưởng", đại lý vé số Tài Phú chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cũng đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 627013 trúng xổ số Kiên Giang ngày 5 tháng 4. Đại lý tiết lộ người trúng số là nữ, ngoài 40 tuổi ở TP.HCM. "Khách kể mua vé số cho vui thôi, nhưng lại bất ngờ trúng số tiền lớn. Đại lý chúng tôi đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng bằng tiền mặt cho khách", anh Lê Du kể.