Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Khách Cần Thơ trúng độc đắc xổ số miền Nam 2 năm trước lại trúng 4 tỉ

Dương Lan - Cao An Biên
12/04/2026 05:45 GMT+7

Người đàn ông ở Cần Thơ vừa trúng 4 tỉ tờ xổ số miền Nam. Điều đặc biệt, 2 năm trước người này trúng độc đắc 1 tờ.

Đại lý vé số Tài Phú ở Cần Thơ cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 578495 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

2 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 8 tháng 4

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người đàn ông cũng ở Cần Thơ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 8 tháng 4, người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Vị khách nhận 1,1 tỉ đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Khi đến nơi, tôi được biết 2 năm trước người này cũng từng trúng độc đắc 1 tờ, lần này trúng 2 tờ. Vị khách khá điềm tĩnh khi nhận tiền trúng số, nhà cửa của ông ấy khá đàng hoàng. Đây cũng là điều hiếm gặp khi có khách 2 lần trúng độc đắc khi chúng tôi đổi thưởng", đại lý vé số Tài Phú chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lê Du, chủ đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm, TP.HCM (H.Hóc Môn cũ) cũng đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 627013 trúng xổ số Kiên Giang ngày 5 tháng 4. Đại lý tiết lộ người trúng số là nữ, ngoài 40 tuổi ở TP.HCM. "Khách kể mua vé số cho vui thôi, nhưng lại bất ngờ trúng số tiền lớn. Đại lý chúng tôi đổi thưởng toàn bộ số tiền trúng bằng tiền mặt cho khách", anh Lê Du kể.

Tin liên quan

Chàng trai miền Tây sưu tầm vé số độc lạ 888888, 999999… của xổ số miền Nam

Nhiều người bất ngờ với bộ sưu tập những tờ vé số độc lạ của chàng trai miền Tây với toàn những dãy số đẹp như 888888, 999999, 012345, 123456… 4 năm mê sưu tầm vé số đẹp, anh chàng vừa có lần trúng số khó quên trong đời.

Mua vé số 'cho vui', người phụ nữ trúng độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4: Lộ diện cọc vé trúng 39,2 tỉ ở TP.HCM

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 12 tháng 4 xổ số ngày 12 tháng 4 xổ số miền Nam 12 tháng 4 xổ số miền Nam hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận