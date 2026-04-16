Xổ số miền Nam ngày 16 tháng 4: Nhiều người trúng số đài Tây Ninh xuất hiện

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 4, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) vừa thông báo bán trúng 16 vé giải khuyến khích đài Tây Ninh.

Cụ thể, những tờ vé trúng số có dãy 143755 trúng xổ số Tây Ninh ngày 16 tháng 4. Đại lý cho biết những tờ vé này được phân phối cho bạn hàng bán cho khách, hiện đang chờ những vị khách may mắn tới đổi thưởng.

Sau khi có kết quả xổ số ngày 16 tháng 4, đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh cũng thông báo đã bán trúng nguyên cây vé 160 tờ cho khách. Cụ thể, các vé trúng giải tám xổ số Tây Ninh ngày 16 tháng 4 khi có 2 số cuối là 62, tổng trị giá cây vé là 16 triệu đồng và đại lý đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách.

Xổ số ngày 16 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 143754, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 951018 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 672774.

Kết quả xổ số ngày 16 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 4. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 813676 thuộc xổ số Đồng Nai trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ còn lại trúng an ủi trị giá 7,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Cọc vé 160 tờ được đại lý giao cho bạn hàng bán hết, chúng tôi chờ khách có vé số trúng thưởng liên hệ đổi thưởng", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ.