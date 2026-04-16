Xổ số miền Nam: Một người ở TP.HCM trúng 39,2 tỉ đồng đài Bến Tre

Dương Lan - Cao An Biên
16/04/2026 05:45 GMT+7

Một người đàn ông ở TP.HCM may mắn trúng cọc vé gồm 160 tờ, trong đó có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ trúng an ủi xổ số miền Nam.

Đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có 160 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ trúng độc đắc có dãy số 966588 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4 với tổng số tiền là 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Còn 144 tờ trúng an ủi trị giá 7,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

16 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4

"Vị khách trúng số là nam thanh niên khoảng 30 tuổi ở TP.HCM thường xuyên mua cặp nguyên gồm 160 vé (trước đây là 140 vé). Sau khi có kết quả xổ số ngày 14 tháng 4, chúng tôi thông báo để vị khách đến đổi thưởng. Cả nhà của vị khách đến đại lý lãnh tiền, nhận 2 tỉ tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Anh ấy nói sẽ chia cho mọi người trong gia mỗi người một ít", đại lý vé số Đại Phát chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy nổi tiếng ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) đổi thưởng 16 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 7 khách. Những vé này do chính đại lý của anh bán ra.

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số 133005 trúng độc đắc xổ số đài Cà Mau ngày 13 tháng 4, tổng trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Anh Duy cho biết tất cả khách đều nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

