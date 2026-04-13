Công nhân trúng độc đắc 4 tỉ xổ số miền Nam, lãnh tiền ngay khi tan làm

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cụ thể, 2 vé có dãy số 307467 thuộc xổ số Bình Phước ngày 11 tháng 4 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là nam công nhân khoảng 35 tuổi ở Vĩnh Long. Sáng ngày 11.4, người này mua 2 tờ cầu may trên đường đi làm, không ngờ trúng độc đắc. Chiều cùng ngày, vị khách dò kết quả và đến đổi thưởng sau khi tan làm. Nam công nhân nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Anh ấy nói thứ hai sẽ đến ngân hàng gửi tiết kiệm và tiếp tục công việc thường ngày", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Tài Phú ở Cần Thơ cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 578495 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 8 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở Cần Thơ. Sau khi có kết quả xổ số ngày 8 tháng 4, người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng. Vị khách nhận 1,1 tỉ đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản.