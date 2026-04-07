Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 4: Lộ diện cọc vé trúng 32 tỉ đài Bến Tre

Dương Lan - Cao An Biên
07/04/2026 17:13 GMT+7

Vừa xong kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 4 chiều nay, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo bán 16 tờ trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng.

Đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết bán trúng và đang chờ đổi thưởng cho khách cọc vé 16 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 583980 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 4 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 4: Lộ diện cọc vé trúng 32 tỉ đài BếnTre - Ảnh 1.

Cọc vé 16 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 7 tháng 4

ẢNH: NVCC

"16 tờ vé số may mắn trúng độc đắc được đại lý bán cho 1 người. Hiện chúng tôi đăng thông báo trên Facebook để vị khách biết và liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Thần Tài cho hay.

Trong khi đó, anh Phước Danh, chủ đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long vừa đổi thưởng cho khách có cọc vé 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 18 thuộc xổ số Bến Tre ngày 7 tháng 4 trúng 16 triệu đồng. 

Xổ số ngày 7 tháng 4 còn có thêm đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 349501 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 261807.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc lộ diện sớm khiến nhiều người thích thú. Mọi người mong chờ chủ nhân sớm lộ diện, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4 chiều qua, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ hệ thống vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán trúng 16 tờ vé giải an ủi đài Cà Mau cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 829719 trúng xổ số Cà Mau ngày 6 tháng 4. Chị Thanh cho biết vé được bán tại quầy, do nhiều khách mua và hiện đang chờ khách liên hệ đại lý đổi thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4: Người từng trúng 34 tỉ đồng báo tin vui

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4, người từng trúng số hơn 34 tỉ đồng ở Tây Ninh vừa thông báo tin vui.

