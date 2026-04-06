Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4: Người từng trúng 34 tỉ đồng báo tin vui

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4 chiều nay, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ hệ thống vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán trúng 16 tờ vé giải an ủi đài Cà Mau cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 829719 trúng xổ số Cà Mau ngày 6 tháng 4. Chị Thanh cho biết vé được bán tại quầy, do nhiều khách mua và hiện đang chờ khách liên hệ đại lý đổi thưởng.

Cách đây không lâu, chị Kim Thanh và người thân từng trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 2 năm 2025. Số tiền hơn 34 tỉ đồng (chưa trừ thuế) trúng số được chị Kim Thanh chia đều cho 7 thành viên trong gia đình từng gây bão mạng xã hội.

Đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo bán trúng 160 tờ vé giải bảy xổ số Đồng Tháp ngày 6 tháng 4 khi cọc vé có dãy số cuối 958. Cũng tại Tây Ninh, đại lý vé số Minh Triết cũng bán trúng 160 tờ vé giải tám đài TP.HCM với dãy số cuối là 131. Đáng chú ý, cây vé số này trước đó được khách đặt mua nhưng hủy.

Xổ số ngày 6 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 099965, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 800776, đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 829717.

Kết quả xổ số ngày 6 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 4, dãy số trúng độc đắc của đài Tiền Giang là 983920 trùng hợp trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 20. Vé trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) còn giải tám trúng 100.000 đồng/tờ.

Ngoài ra, những từ có dãy số cuối 73715 thuộc đài Kiên Giang trúng giải ba mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 15. Xổ số ngày 5 tháng 4 còn có thêm đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 627013 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 578584.