Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4: Người từng trúng 34 tỉ đồng báo tin vui

Cao An Biên - Dương Lan
06/04/2026 16:51 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4, người từng trúng số hơn 34 tỉ đồng ở Tây Ninh vừa thông báo tin vui.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4 chiều nay, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ hệ thống vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán trúng 16 tờ vé giải an ủi đài Cà Mau cho khách.

Chủ hệ thống vé số Long Dương Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán trúng 16 tờ vé giải an ủi xổ số miền Nam ngày 6 tháng 4 đài Cà Mau cho khách

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 829719 trúng xổ số Cà Mau ngày 6 tháng 4. Chị Thanh cho biết vé được bán tại quầy, do nhiều khách mua và hiện đang chờ khách liên hệ đại lý đổi thưởng. 

Cách đây không lâu, chị Kim Thanh và người thân từng trúng 14 tờ vé số giải đặc biệt và 126 tờ trúng giải an ủi mở thưởng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 2 năm 2025. Số tiền hơn 34 tỉ đồng (chưa trừ thuế) trúng số được chị Kim Thanh chia đều cho 7 thành viên trong gia đình từng gây bão mạng xã hội.

Đại lý vé số Út Thúy ở Tây Ninh thông báo bán trúng 160 tờ vé giải bảy xổ số Đồng Tháp ngày 6 tháng 4 khi cọc vé có dãy số cuối 958. Cũng tại Tây Ninh, đại lý vé số Minh Triết cũng bán trúng 160 tờ vé giải tám đài TP.HCM với dãy số cuối là 131. Đáng chú ý, cây vé số này trước đó được khách đặt mua nhưng hủy.

Xổ số ngày 6 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 099965, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 800776, đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 829717.

Chị Kim Thanh và người thân từng gây sốt khi trúng hơn 34 tỉ đồng xổ số miền Nam

Kết quả xổ số ngày 6 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 4, dãy số trúng độc đắc của đài Tiền Giang là 983920 trùng hợp trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 20. Vé trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) còn giải tám trúng 100.000 đồng/tờ.

Ngoài ra, những từ có dãy số cuối 73715 thuộc đài Kiên Giang trúng giải ba mỗi tờ trị giá 10 triệu đồng trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 15. Xổ số ngày 5 tháng 4 còn có thêm đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 627013 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 578584.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận