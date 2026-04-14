Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4: Đại lý tìm 3 người trúng đài Vũng Tàu

Cao An Biên - Dương Lan
14/04/2026 17:08 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4, 3 người trúng số đài Vũng Tàu được đại lý tìm để đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4, đại lý vé số Thanh Nhiên ở phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 16 tờ vé giải khuyến khích.

16 vé trúng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4 đài Vũng Tàu lộ diện ở Vĩnh Long

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn 413594 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 14 tháng 4. Đại lý cho biết 16 vé được bán cho 3 khách, một người trúng 13 tờ, một người trúng 2 tờ và người còn lại trúng 1 tờ. Hiện đại lý đang tìm cách liên hệ những vị khách để hỗ trợ đổi thưởng.

Xổ số ngày 14 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 966588, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 433594 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 499850.

Xổ số Bạc Liêu ngày 14 tháng 4 chiều nay gây chú ý khi những tờ vé có dãy số 82545 trúng tới 2 giải, vừa trúng giải tư, vừa trúng giải tám khi có 2 số cuối là 45. Giải tư đài này cũng thuộc về những tờ vé có dãy số cuối 45675, được người chơi xổ số chia sẻ, cho rằng đây là dãy số đẹp.

Kết quả xổ số ngày 14 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4 chiều qua, đại lý vé số Hoàng Anh Phú Quý ở phường Bến Cát, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo bán trúng nguyên cây vé số 160 tờ cho một khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 1819 trúng giải sáu xổ số TP.HCM ngày 13 tháng 4. Đại lý cho biết người trúng là nam, thường xuyên mua vé số tại đại lý. "Vị khách này thường mua nguyên cây vé số, trúng hết 160 tờ. Chúng tôi đang hỗ trợ cho khách đổi thưởng ngay", đại lý vé số tiết lộ.

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4: Bất ngờ người trúng số đài TP.HCM

Xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4: Bất ngờ người trúng số đài TP.HCM

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4, một người đàn ông mua nguyên cây vé số 160 tờ đài TP.HCM bất ngờ trúng số, đại lý đang đổi thưởng.

