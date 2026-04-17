Đời sống Cộng đồng

Mua vé số khi đi chùa, người phụ nữ trúng hơn 1 tỉ xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
17/04/2026 05:15 GMT+7

Người phụ nữ ở Cà Mau mua vé số khi đi chùa thắp hương bất ngờ trúng hơn 1 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Mới đây, anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 21 tờ vé trúng an ủi xổ số miền Nam, tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng cho khách.

Những tờ vé số trúng an ủi xổ số miền Nam đài Đồng Tháp tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng được đại lý vé số Ngọc Quang đổi thưởng

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 99223, trúng xổ số Đồng Tháp ngày 13 tháng 4. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về dãy số may mắn 699223.

"Khách trúng số là người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Khách cho biết khi đi chùa đã mua vé số, bất ngờ nhận được lộc lớn nên rất vui mừng", anh Ích Tuyên chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cho biết đã bán trúng và đổi thưởng cho khách có 160 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ trúng độc đắc có dãy số 966588 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4 với tổng số tiền là 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Còn 144 tờ trúng an ủi trị giá 7,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Vị khách trúng số là nam thanh niên khoảng 30 tuổi ở TP.HCM thường xuyên mua cặp nguyên gồm 160 vé (trước đây là 140 vé). Sau khi có kết quả xổ số ngày 14 tháng 4, chúng tôi thông báo để vị khách đến đổi thưởng. Cả nhà của vị khách đến đại lý lãnh tiền, nhận 2 tỉ đồng tiền mặt, số tiền còn lại nhận qua hình thức chuyển khoản. Anh ấy nói sẽ chia cho mọi người trong gia mỗi người một ít", đại lý vé số Đại Phát chia sẻ.

