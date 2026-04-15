Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 4: Đại lý Tây Ninh bán 160 tờ trúng 39,2 tỉ

Dương Lan - Cao An Biên
15/04/2026 17:15 GMT+7

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 4, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo bán trúng cọc vé 160 tờ trị giá 39,2 tỉ đồng.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 4. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 813676 thuộc xổ số Đồng Nai trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ còn lại trúng an ủi trị giá 7,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 

Xổ số miền Nam ngày 15 tháng 4: Đại lý Tây Ninh bán 160 tờ trúng 39,2 tỉ - Ảnh 1.

Cọc vé trúng 39,2 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 4

ẢNH: NVCC

"Cọc vé 160 tờ được đại lý giao cho bạn hàng bán hết, hiện chúng tôi đang chờ khách có vé số trúng thưởng liên hệ đổi thưởng", chị Hà Tô Phương Lan chia sẻ. 

Xổ số ngày 15 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 813676, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 854211 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 457503.

Kết quả xổ số ngày 15 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4 chiều qua, đại lý vé số Thanh Nhiên ở phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo bán trúng 16 tờ vé giải khuyến khích.

Cụ thể, các vé có dãy số may mắn 413594 trúng xổ số Vũng Tàu ngày 14 tháng 4. Đại lý cho biết 16 vé được bán cho 3 khách, một người trúng 13 tờ, một người trúng 2 tờ và người còn lại trúng 1 tờ. Hiện đại lý đang tìm cách liên hệ những vị khách để hỗ trợ đổi thưởng.

Xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4: Đại lý tìm 3 người trúng đài Vũng Tàu

Vừa có kết quả xổ số miền Nam ngày 14 tháng 4, 3 người trúng số đài Vũng Tàu được đại lý tìm để đổi thưởng.

