7 người trúng độc đắc 16 tờ xổ số miền Nam, chia nhau 32 tỉ đồng

Đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương – Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã đổi thưởng cho khách có 16 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 672774 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 4, trúng 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Đại lý vé số Tùng chụp 7/16 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 16 tháng 4 sau khi đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của 16 tờ vé số trúng thưởng là 7 người, cùng sinh sống tại Lâm Đồng. Trong đó, 1 người trúng 5 tờ, 1 người trúng 4 tờ, 2 người khác mỗi người trúng 2 tờ, 3 người còn lại mỗi người trúng 1 tờ. Phần lớn người mua chọn số ngẫu nhiên từ người bán dạo, lãnh thưởng qua hình thức chuyển khoản. Đáng chú ý, trong số đó có một trường hợp vừa mất vợ cách đây một năm, các trường hợp còn lại đều giữ kín thông tin cá nhân", đại lý vé số Tùng chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Ích Tuyên, chủ đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) xác nhận vừa đổi thưởng 21 tờ vé trúng an ủi xổ số miền Nam, tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng cho khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối 99223, trúng xổ số Đồng Tháp ngày 13 tháng 4. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về dãy số may mắn 699223.