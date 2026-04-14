Cùng mua vé số dãy 307467, 6 người may mắn trúng độc đắc xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
14/04/2026 05:45 GMT+7

Một anh chàng ở miền Tây bất ngờ trúng số độc đắc 16 tỉ đồng xổ số miền Nam khi mua vé số dãy 307467. 5 người khác cũng trúng độc đắc nhờ mua dãy số này. Đại lý tiết lộ điều đặc biệt.

Câu chuyện được anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh nổi tiếng ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi vừa đổi thưởng 12 tờ vé trúng số độc đắc xổ số miền Nam mới đây.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 307467 trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4 đài Bình Phước, tổng trị giá 12 tờ vé số là 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Anh Phú Vinh cho biết người trúng nhiều nhất là 8 tờ trị giá 16 tỉ đồng, khách là nam, khoảng 30 tuổi sống ở miền Tây.

Lộ diện 6 người trúng độc đắc xổ số miền Nam nhờ cùng mua vé dãy 307467: - Ảnh 1.

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh nổi tiếng ở miền Tây vừa đổi thưởng vé trúng độc đắc xổ số miền Nam cho nhiều khách

ẢNH: NVCC

"Khách tin tưởng nên nhờ đại lý chúng tôi hỗ trợ đổi thưởng. Khách không nhận chuyển khoản mà nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng tiền mặt. Vì tính bảo mật, chúng tôi chỉ kiểm tra vé và đổi thưởng, không hỏi thêm về mục đích sử dụng số tiền", anh Phú Vinh bày tỏ.

Những vị khách còn lại mỗi người trúng 1 tờ vé số độc đắc với dãy số trên. Anh Phú Vinh cũng đã đổi thưởng cho khách bằng tiền mặt lẫn chuyển khoản, theo yêu cầu của tùy người.

Đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết vừa đổi thưởng cho khách có 2 vé trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cụ thể, 2 vé có dãy số 307467 thuộc xổ số Bình Phước ngày 11 tháng 4 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là nam công nhân khoảng 35 tuổi ở Vĩnh Long. Sáng ngày 11.4, người này mua 2 tờ cầu may trên đường đi làm, không ngờ trúng độc đắc. Chiều cùng ngày, vị khách dò kết quả và đến đổi thưởng sau khi tan làm. Nam công nhân nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Anh ấy nói thứ hai sẽ đến ngân hàng gửi tiết kiệm và tiếp tục công việc thường ngày", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

