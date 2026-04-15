Cùng mua vé tại một đại lý, 7 người trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đó là chia sẻ từ anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy nổi tiếng ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) sau khi đổi thưởng 16 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho 7 khách. Những vé này do chính đại lý của anh bán ra.

Anh Lưu Quốc Duy đổi thưởng cho 7 khách trúng 16 tờ độc đắc xổ số miền Nam ngày 13 tháng 4 đài Cà Mau ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số 133005 trúng độc đắc xổ số Cà Mau ngày 13 tháng 4, tổng trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Anh Duy cho biết tất cả khách đều nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

"Trong 7 người trúng số trên, có 3 người trúng 6 tỉ đồng tức 3 tờ độc đắc, còn lại là khách trúng 1 vé hoặc 2 vé độc đắc. Nhiều khách là khách quen của đại lý chúng tôi, rất bất ngờ khi thần tài gõ cửa", anh Duy cho hay.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội được trúng số.

Mới đây, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) gây chú ý khi đã đổi thưởng 12 tờ vé trúng số độc đắc xổ số miền Nam cho 5 khách.

Cụ thể, những tờ vé có dãy may mắn 307467 trúng xổ số miền Nam ngày 11 tháng 4 đài Bình Phước, tổng trị giá 12 tờ vé số là 24 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Anh Phú Vinh cho biết người trúng nhiều nhất là 8 tờ trị giá 16 tỉ đồng, khách là nam, khoảng 30 tuổi sống ở miền Tây.