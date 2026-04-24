5 người trong gia đình trúng độc đắc xổ số miền Nam đi đổi thưởng trong đêm

Câu chuyện được anh Văn Đình Trung Hiếu, chủ đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ chia sẻ sau khi đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cho nhóm khách.

Vé trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 22 tháng 4 đài Cần Thơ được đại lý vé số Đức Thịnh đổi thưởng trong đêm ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 657749 trúng xổ số Cần Thơ ngày 22 tháng 4. Đại lý tiết lộ người trúng là một phụ nữ luống tuổi, ngoài 50 tuổi. Sau khi phát hiện trúng số, người này cùng người thân đến đại lý đổi thưởng trong đêm.

"Khách đến đại lý muốn nhận tiền mặt, đại lý chúng tôi hỗ trợ cho khách. Vị khách cho biết đang trong quá trình sửa nhà, bất ngờ trúng số tiền lớn nên rất mừng, dùng tiền trúng số để mua thêm vật liệu xây dựng xây nhà khang trang", anh Hiếu kể lại.

Hình ảnh tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Dân mạng để lại bình luận gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Trước đó, anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM cũng đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông may mắn. Cụ thể, những tờ vé có dãy số 050354 trúng xổ số Cà Mau ngày 20 tháng 4, tổng trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho người đàn ông ngoài 30 tuổi.

"Khách trúng mua vé số tại chi nhánh trên đường Phạm Thế Hiển ở Q.8 cũ. Sau khi phát hiện trúng số, khách tìm tới đại lý đã bán trúng để đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản", anh Vũ Huỳnh tiết lộ.