Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 4: Đại lý tìm người trúng đài Bến Tre

Đại lý vé số Bảo Châu ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã bán 16 tờ trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 4. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 60594 thuộc xổ số Bến Tre trúng giải nhất trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Trong số 16 tờ trúng giải nhất có 14 tờ được đại lý bán cho khách quen sát giờ xổ số. Còn 2 tờ còn lại được bán cho khách vãng lai. Khách chưa liên hệ đổi thưởng nên chúng tôi đăng lên Facebook để họ biết đến", đại lý vé số Bảo Châu chia sẻ.

Những tờ có dãy số cuối 60594 thuộc đài Bến Tre trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 4 ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt thông báo bán và đổi thưởng 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 17 thuộc xổ số Vũng Tàu trúng giải tám, trị giá 16 triệu đồng.

Xổ số ngày 21 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 650472, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 548134 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 196775.

Kết quả xổ số ngày 21 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 4 chiều qua, anh Vũ Huỳnh, chủ hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM thông báo bán trúng 16 tờ vé giải an ủi đài Cà Mau cho nhiều khách may mắn.

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số 850354 trúng an ủi xổ số Cà Mau ngày 20 tháng 4, tổng trị giá 800 triệu đồng. Đại lý cho biết vé được bán ra tại quầy ở phường Tân Thuận, TP.HCM (khu vực Q.7 cũ) cho nhiều khách.



