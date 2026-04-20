Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 4: Vé trúng đài Cà Mau xuất hiện ở TP.HCM

Cao An Biên - Dương Lan
20/04/2026 17:03 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 4, 16 vé trúng an ủi đài Cà Mau lập tức xuất hiện sớm ở TP.HCM.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 4, anh Vũ Huỳnh, chủ hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM thông báo đã bán trúng 16 tờ vé giải an ủi đài Cà Mau cho nhiều khách may mắn.

Xổ số miền Nam ngày 20 tháng 4: Vé trúng đài Cà Mau lộ diện sớm - Ảnh 1.

Cọc vé trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 20 tháng 4 đài Cà Mau lộ diện tại đại lý vé số Đại Phát

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé này có dãy số 850354 trúng an ủi xổ số Cà Mau ngày 20 tháng 4, tổng trị giá 800 triệu đồng. Đại lý cho biết vé được bán ra tại quầy ở phường Tân Thuận, TP.HCM (khu vực Q.7 cũ) cho nhiều khách. "Chúng tôi đang chờ khách mua trúng tới đại lý đổi thưởng", anh Vũ Huỳnh chia sẻ.

Đại lý vé số Hải Diệu I ở Đồng Nai thông báo bán nguyên cây số 160 tờ trúng xổ số TP.HCM ngày 20 tháng 4 cho khách. Cụ thể, những vé có dãy số cuối là 280 trúng giải tám, tổng trị giá 32 triệu đồng. Đại lý này cũng bán trúng 160 tờ vé giải tám xổ số Cà Mau ngày 20 tháng 4, khi cây vé có dãy số cuối là 53.

Xổ số ngày 20 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 327706, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 789922 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 050354.

Kết quả xổ số ngày 20 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã đổi thưởng cho khách có cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 3524 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 4 trúng giải sáu, trị giá 64 triệu đồng.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, mỗi ngày đều mua 1 - 2 cọc vé số (mỗi cọc gồm 160 tờ). Sau khi có kết quả xổ số miền Nam, vị khách liền liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vị khách thường xuyên mua số lượng lớn vé số và cuối cùng may mắn đã đến", đại lý vé số Thúy Hòa chia sẻ.

