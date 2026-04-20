Mua vé số mỗi ngày, người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam

Đại lý vé số Bảy Đời ở An cho biết một vị khách vừa mang tờ vé số trúng độc đắc đến đổi thưởng. Cụ thể, tờ vé số có dãy 771757 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 4 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 4 ẢNH: NVCC

"Ngày nào ông ấy cũng mua vé số ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số ngày 17 tháng 4. Vị khách không lựa chọn dãy số, mua ngẫu nhiên và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số hơn 10 năm, thỉnh thoảng đổi vé trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Bảy Đời chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Phúc Hồng Phước ở TP.HCM đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 4 vé trúng độc đắc. Theo đó, 4 vé có dãy số 424189 thuộc xổ số Bình Phước ngày 18 tháng 4 trúng 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân sớm trúng số.

Gần đây, anh Văn Đình Trung Hiếu, chủ đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 951018, trúng độc đắc xổ số An Giang ngày 16 tháng 4. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng cho khách là 2 vợ chồng ở Cần Thơ.

"Người chồng kể trong lúc chơi bida giải trí cùng bạn bè có mua vé số từ người bán dạo, sau đó nhóm bạn 4 người của anh khách chia nhau 6 tờ vé, anh giữ 2 tờ và trúng độc đắc. Phát hiện trúng số, khách cùng vợ đi đổi thưởng ngay", anh Hiếu chia sẻ.