Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 4: Khách trúng đài Tiền Giang lãnh tiền ngay

Đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách có cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối 3524 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 4 trúng giải sáu, trị giá 64 triệu đồng.

"Chủ nhân của 160 tờ vé số may mắn là khách quen của đại lý, mỗi ngày đều mua 1 - 2 cọc vé số (mỗi cọc gồm 160 tờ). Sau khi có kết quả xổ số miền Nam hôm nay, vị khách liền liên hệ đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Vị khách thường xuyên mua số lượng lớn vé số và hôm nay may mắn đã đến", đại lý vé số Thúy Hòa chia sẻ.

Xổ số ngày 19 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 480644, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 220127 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 751465.

Cũng theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải tám đài Kiên Giang có dãy số cuối 22. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số đẹp 222222 cũng trúng số đài này.

Kết quả xổ số ngày 19 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 4 chiều qua, đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo bán trúng 16 tờ vé giải an ủi đài Hậu Giang, tổng trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Cụ thể, những tờ vé có dãy số 153092, trúng xổ số Hậu Giang ngày 18 tháng 4. "Tôi bán 16 tờ cho 2 khách, 1 người trúng 10 tờ và người còn lại trúng 6 tờ. Hiện tôi đang tìm khách trúng số để hỗ trợ đổi thưởng. Chúc mừng những vị khách may mắn trúng số", đại lý vé số Thanh Vũ chia sẻ.



