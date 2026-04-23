Người đàn ông ở TP.HCM trúng 10 tỉ xổ số miền Nam, đến đại lý đổi thưởng

Đó là chia sẻ của anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM sau khi đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam cho người đàn ông may mắn.

Những tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 20 tháng 4 đài Cà Mau được đại lý vé số Đại Phát hỗ trợ đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số 050354 trúng xổ số Cà Mau ngày 20 tháng 4, tổng trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết đã đổi thưởng cho người đàn ông ngoài 30 tuổi.

"Khách trúng mua vé số tại chi nhánh trên đường Phạm Thế Hiển, Q.8 cũ. Sau khi phát hiện trúng số, khách tìm tới đại lý đã bán trúng để đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản", anh Vũ Huỳnh tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Dân mạng để lại bình luận gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Trước đó, đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở Đồng Tháp cho biết vị khách có tờ vé số trúng độc đắc đã mang đến đại lý đổi thưởng. Cụ thể, tờ vé có dãy số 480644 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 4 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người đàn ông cũng ở Đồng Tháp. Vì không có nhiều tiền nên ông ấy chỉ mua tờ vé số cầu may không ngờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số ngày 19 tháng 4. Người này đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Ông ấy nói sẽ gửi số tiền đó vào ngân hàng để tiết kiệm", đại lý vé số Tùng Hiếu 2 chia sẻ.