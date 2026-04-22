Trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Tiền Giang, người đàn ông nhận hết tiền mặt

Dương Lan - Cao An Biên
22/04/2026 05:45 GMT+7

Một đại lý vé số ở Đồng Tháp đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Tiền Giang.

Đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở Đồng Tháp cho biết vị khách có tờ vé số trúng độc đắc đã mang đến đại lý đổi thưởng. Cụ thể, tờ vé có dãy số 480644 thuộc đài Tiền Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 4 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam đài Tiền Giang, nhận tiền mặt - Ảnh 1.

Tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 4

ẢNH: NVCC

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là người đàn ông cũng ở Đồng Tháp. Vì không có nhiều tiền nên ông ấy chỉ mua tờ vé số cầu may không ngờ trúng độc đắc sau khi có kết quả xổ số ngày 19 tháng 4. Người này đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Ông ấy nói sẽ gửi số tiền đó vào ngân hàng để tiết kiệm", đại lý vé số Tùng Hiếu 2 chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Phát ở TP.HCM đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng cho khách có 4 vé trúng độc đắc. Theo đó, 4 vé có dãy số 050354 thuộc đài Cà Mau mở thưởng xổ số miền Nam ngày 20 tháng 4 trúng 8 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, đại lý Đại Phát cũng hỗ trợ đổi thưởng cho nhiều khách trúng độc đắc 3 đài xổ số miền Nam, trong đó người trúng nhiều nhất tới 5 tờ.

5 tờ vé số trúng độc đắc tổng trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) trúng xổ số Hậu Giang ngày 18 tháng 4, với những vé có dãy số may mắn là 453092. Đại lý này đổi thưởng thêm 1 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Phước ngày 18 tháng 4 với dãy số 424189 và 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Dương ngày 17 tháng 4 có dãy số 239260.

Tin liên quan

Chồng mua vé khi chơi bida, trúng 4 tỉ xổ số miền Nam: Cùng vợ lãnh thưởng

Bất ngờ trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam khi mua 2 tờ vé số lúc chơi bida, người chồng cùng vợ đi đổi thưởng.

Mua vé số mỗi ngày, người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam

3 người ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, cùng ghé 1 đại lý

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 22 tháng 4 xổ số ngày 22 tháng 4 xổ số miền Nam 22 tháng 4 trúng độc đắc
