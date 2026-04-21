3 người ở TP.HCM trúng độc đắc xổ số miền Nam, cùng ghé 1 đại lý

Cao An Biên - Dương Lan
21/04/2026 05:45 GMT+7

3 người ở TP.HCM trúng độc đắc 3 đài xổ số miền Nam, cùng ghé 1 đại lý đổi thưởng. Người trúng nhiều nhất tới 10 tỉ đồng, đại lý đổi thưởng thế nào?

Anh Vũ Huỳnh, chủ hệ thống đại lý vé số Đại Phát nổi tiếng ở TP.HCM cho biết đã hỗ trợ đổi thưởng cho nhiều khách trúng độc đắc 3 đài xổ số miền Nam, trong đó người trúng nhiều nhất tới 5 tờ.

TP.HCM: 3 người trúng độc đắc 3 đài xổ số miền Nam, cùng ghé 1 đại lý - Ảnh 1.

Đại lý vé số Đại Phát đổi thưởng cho nhiều khách trúng 3 đài xổ số miền Nam

ẢNH: NVCC

Cụ thể, anh Vũ Huỳnh cho biết đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc tổng trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) trúng xổ số Hậu Giang ngày 18 tháng 4, với những vé có dãy số may mắn là 453092. Anh cũng đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Phước ngày 18 tháng 4 với dãy số 424189 và 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bình Dương ngày 17 tháng 4 có dãy số 239260.

"Khách trúng 5 tờ đài Hậu Giang là nam, ngoài 40 tuổi ở TP.HCM. Người này cũng mua vé số từ người bán dạo và bất ngờ trúng, nhận toàn bộ số tiền qua hình thức chuyển khoản. Trong khi đó, khách trúng 1 tờ đài Bình Phước nhận tiền trúng số bằng tiền mặt, vị khách trúng đài Bình Dương được giữ kín thông tin", chủ đại lý vé số Đại Phát tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Bảy Đời ở An Giang cho biết một vị khách đã mang tờ vé số trúng độc đắc đến đổi thưởng. Cụ thể, tờ vé số có dãy 771757 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 17 tháng 4 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Ngày nào ông ấy cũng mua vé số ủng hộ người bán dạo, bất ngờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số ngày 17 tháng 4. Vị khách không lựa chọn dãy số, mua ngẫu nhiên và nhận toàn bộ tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Tôi kinh doanh vé số hơn 10 năm, thỉnh thoảng đổi vé trúng độc đắc cho khách", đại lý vé số Bảy Đời chia sẻ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
