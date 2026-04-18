Chồng mua vé khi chơi bida, trúng 4 tỉ xổ số miền Nam: Cùng vợ lãnh thưởng

Cao An Biên - Dương Lan
18/04/2026 12:22 GMT+7

Bất ngờ trúng 4 tỉ đồng xổ số miền Nam khi mua 2 tờ vé số lúc chơi bida, người chồng cùng vợ đi đổi thưởng.

Câu chuyện được anh Văn Đình Trung Hiếu, chủ đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ chia sẻ sau khi đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Chồng mua vé khi chơi bida, trúng 4 tỉ xổ số miền Nam: Cùng vợ lãnh thưởng

2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 16 tháng 4 đài An Giang được đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ đổi thưởng

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 951018, trúng độc đắc xổ số An Giang ngày 16 tháng 4. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng cho khách là 2 vợ chồng ở Cần Thơ.

"Người chồng kể trong lúc chơi bida giải trí cùng bạn bè có mua vé số từ người bán dạo, sau đó nhóm bạn 4 người của anh khách chia nhau 6 tờ vé, anh giữ 2 tờ và trúng độc đắc. Phát hiện trúng số, khách cùng vợ đi đổi thưởng ngay", anh Hiếu chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân trúng số.

Đại lý vé số Tùng ở phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã đổi thưởng cho khách có 16 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 672774 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 4, trúng 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 16 tờ vé số trúng thưởng là 7 người, cùng sinh sống tại Lâm Đồng. Trong đó, 1 người trúng 5 tờ, 1 người trúng 4 tờ, 2 người khác mỗi người trúng 2 tờ, 3 người còn lại mỗi người trúng 1 tờ. Phần lớn người mua chọn số ngẫu nhiên từ người bán dạo, lãnh thưởng qua hình thức chuyển khoản. Đáng chú ý, trong số đó có một trường hợp vừa mất vợ cách đây một năm, các trường hợp còn lại đều giữ kín thông tin cá nhân", đại lý vé số Tùng chia sẻ.

