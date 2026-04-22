Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 4: Bất ngờ vé trúng đài Sóc Trăng

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 4, đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh đổi thưởng 3 tờ vé số trúng giải an ủi đài Sóc Trăng cho cặp vợ chồng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn 453280 trúng 50 triệu đồng/tờ (chưa trừ thuế).

2 vợ chồng trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 4 đài Sóc Trăng được đại lý Minh Triết đổi thưởng ẢNH: NVCC

"Vừa có kết quả xổ số, vợ chồng khách liền mang vé số tới đại lý của chúng tôi đổi thưởng, nhận toàn bộ số tiền bằng tiền mặt. Chúng tôi nhiều lần bán trúng và đổi thưởng cho khách", đại lý chia sẻ.

Xổ số ngày 22 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 324163, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 657749 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 953280.

Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 22 tháng 4 gây chú ý khi giải tám có 2 số cuối là 00. Điều này đồng nghĩa những tờ vé có dãy số độc lạ là 000000 đài này cũng trúng xổ số miền Nam chiều nay. Dân mạng nhanh chóng "truy tìm" người sở hữu những vé có dãy số này.

Bên cạnh đó, giải ba xổ số Đồng Nai ngày 22 tháng 4 cũng được quan tâm khi những tờ vé có dãy số trúng giải này là 25912 cũng trúng thêm giải tám khi sở hữu 2 số cuối là 12.

Kết quả xổ số ngày 22 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Bảo Châu ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết đã bán 16 tờ trúng giải nhất theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 4. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 60594 thuộc xổ số Bến Tre trúng giải nhất trị giá 480 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Trong số 16 tờ trúng giải nhất có 14 tờ được đại lý bán cho khách quen sát giờ xổ số. Còn 2 tờ còn lại được bán cho khách vãng lai. Chúng tôi đăng lên Facebook để khách trúng biết đến đổi thưởng", đại lý vé số Bảo Châu chia sẻ.