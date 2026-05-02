Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 5: Nhiều người trúng số đài Hậu Giang đổi thưởng

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 5, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo bán trúng tới 3 cây vé số, mỗi cây vé 160 tờ cho 3 khách trúng xổ số đài Hậu Giang.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 2 tháng 5 đài Hậu Giang xuất hiện sớm ẢNH: NVCC

Cụ thể, đại lý Chấn Nam bán một cây vé số trúng giải bảy xổ số Hậu Giang ngày 2 tháng 5 khi có dãy số cuối là 232. Hai cây vé số còn lại trúng giải tám khi các vé có dãy số cuối là 99. Đại lý cho biết đã lập tức đổi thưởng cho những vị khách may mắn.

Cũng thuộc đài Hậu Giang, đại lý vé số Trường Khang ở Vĩnh Long thông báo bán trúng nguyên cây vé số giải sáu, các vé có dãy số cuối là 3608. Đại lý chúc mừng vị khách may mắn lộ diện sớm.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy khiến người chơi xổ số hào hứng truy tìm những tờ vé có dãy số đẹp trúng thưởng. Cụ thể, giải tám xổ số TP.HCM ngày 2 tháng 5 có dãy số cuối là 33, đồng nghĩa những tờ vé số đẹp 333333 cũng trúng giải này. Giải tám xổ số Hậu Giang ngày 2 tháng 5 có dãy số 99, đồng nghĩa những tờ vé số đẹp 999999 cũng trúng đài này chiều nay.

Xổ số ngày 2 tháng 5 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 309079, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 874114, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 023315 và đài Hậu Giang với dãy số trúng độc đắc là 859805.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Trước đó, đại lý vé số Thiện Nhân ở TP.HCM (Bình Dương ) cho biết đã bán trúng 16 vé trúng độc đắc. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 100230 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chúng tôi không biết cụ thể 16 vé trúng độc đắc được bán cho bao nhiêu khách. Đại lý đang chờ chủ nhân đến đổi thưởng. Tôi kinh doanh vé số mới được 1 năm, đây là lần đầu tiên bán được vé trúng độc đắc", đại lý vé số Thiện Nhân cho biết.