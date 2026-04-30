Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhóm công nhân trúng số độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền trong đêm

Cao An Biên - Dương Lan
30/04/2026 05:45 GMT+7

Một nhóm công nhân mua vé số khi đi tiệc rồi chia đều cho nhau, bất ngờ trúng 14 tỉ đồng xổ số miền Nam. Đại lý đổi thưởng trong đêm chia sẻ gì?

Câu chuyện được chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú ở Tây Ninh chia sẻ sau khi đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Nhóm công nhân trúng số độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền trong đêm - Ảnh 1.

Chị Hà Tô Phương Lan, chủ đại lý vé số cấp 1 Hùng Tú ở Tây Ninh đổi thưởng 7 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam, tổng trị giá 14 tỉ đồng (chưa trừ thuế)

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số may mắn là 339695 trúng độc đắc xổ số Bến Tre ngày 28 tháng 4. Đại lý tiết lộ đã đổi thưởng trong đêm cho khách ở địa phương bằng tiền mặt.

"Nhóm bạn dự tiệc, còn 70.000 đồng nên mua đúng 7 tờ vé số chia đều, tặng nhau trong bàn tiệc. Thế là niềm vui nhân đôi cho nhóm bạn công nhân khi ai cũng có lộc lớn. Chúc mừng mọi người, ai cũng vui nhận lộc! Dù có khuya hay sớm khi khách trúng là có mặt em", chị Lan chia sẻ.

Hình ảnh chị Lan bên cọc tiền đổi thưởng chất chồng cùng hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số.

Trước đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết có khách đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc cách đây không lâu. Cụ thể, tờ vé có dãy số 451670 thuộc đài An Giang mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 4 trúng 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Dù có kết quả xổ số ngày 23 tháng 4 có mấy ngày trước nhưng gần đây vị khách mới đến đại lý đổi thưởng. Người phụ nữ mua ủng hộ người bán dạo khi đi chợ không ngờ trúng độc đắc. Người này nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt và sẽ gửi vào ngân hàng để tiết kiệm", anh Phú Vinh chia sẻ.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận