Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5: Vé trúng độc đắc đài Bình Dương xuất hiện

Dương Lan - Cao An Biên
01/05/2026 17:01 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán trúng 16 vé độc đắc đài Bình Dương.

Đại lý vé số Thiện Nhân ở TP.HCM (Bình Dương ) cho biết đang chờ khách liên hệ đổi thưởng 16 vé trúng độc đắc. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 100230 thuộc đài Bình Dương mở thưởng xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 

"Chúng tôi không biết cụ thể 16 vé trúng độc đắc được bán cho bao nhiêu khách. Hiện đại lý đang chờ chủ nhân đến đổi thưởng. Tôi kinh doanh vé số mới được 1 năm, đây là lần đầu tiên bán được vé trúng độc đắc", đại lý vé số Thiện Nhân cho biết. 

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5: Vé trúng độc đắc đài Bình Dương xuất hiện - Ảnh 1.

16 vé trúng độc đắc đài Bình Dương theo kết quả xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5

ẢNH: NVCC

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đăng tải hình ảnh sau khi đã bán và đổi thưởng 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 35 thuộc xổ số Bình Dương trúng giải tám, trị giá 16 triệu đồng. 

Xổ số ngày 1 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 405967, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 100230 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 841570. 

Dân mạng phát hiện dãy 841570 trúng độc đắc đài Trà Vinh trùng hợp trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 70. Nhiều người cho rằng những người sở hữu dãy số này có may mắn kép. 

Kết quả xổ số ngày 1 tháng 5 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 4 chiều qua, những tờ vé giải nhất có dãy số cuối 11151 đài Tây Ninh cũng trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 51. Cũng thuộc đài này, những tờ vé có dãy số cuối là 351 trúng giải bảy, đồng thời cũng trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 51. Dù không phải là giải cao nhất, tuy nhiên những tờ vé số trúng tới 2 giải khiến người chơi xổ số hào hứng, xem đây là may mắn kép.


Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 4: Trúng 2 giải đài Tây Ninh nhờ số 51

