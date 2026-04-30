Xổ số miền Nam ngày 30 tháng 4: Trúng 2 giải đài Tây Ninh nhờ số 51

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 30 tháng 4, những tờ vé giải nhất có dãy số cuối 11151 đài Tây Ninh cũng trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 51. Cũng thuộc đài này, những tờ vé có dãy số cuối là 351 trúng giải bảy, đồng thời cũng trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 51. Dù không phải là giải cao nhất, tuy nhiên những tờ vé số trúng tới 2 giải khiến người chơi xổ số hào hứng, xem đây là may mắn kép.

"Hôm nay kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên nhiều khách hỏi và chọn mua số 51, xem đây là số may mắn. Bất ngờ, con số này thực sự đã mang lại may mắn, chúc mừng những vị khách trúng thưởng đài Tây Ninh", chủ một đại lý vé số ở Tây Ninh chia sẻ.

Chị Khánh Phương, một người bán vé số ở Tây Ninh thông báo đã bán trúng cọc 16 vé giải tám có 2 số cuối là 51 cho khách trúng xổ số Tây Ninh ngày 30 tháng 4. Chị cho biết hiện đang hỗ trợ đổi thưởng cho khách và cũng mong chờ những khách sở hữu vé trúng 2 giải đài Tây Ninh có số cuối là 51 tới đổi thưởng.

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Phúc Lộc ở TP.HCM chiều nay cũng thông báo bán trúng 2 lốc vé số 32 vé trúng giải năm đài Tây Ninh, khi những tờ vé có dãy số cuối là 9650 và hiện chờ khách tới đổi thưởng.

Xổ số ngày 30 tháng 4 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 113144, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 744577 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 561565.

Kết quả xổ số ngày 30 tháng 4 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Trước đó, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 4, phía đại lý vé số Hải Diệu I ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng xổ số miền Nam cho khách và đã hỗ trợ đổi thưởng.

Cụ thể, đại lý cho biết những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 7530 trúng giải năm xổ số Sóc Trăng ngày 29 tháng 4 được khách mua. Theo đó, giải năm trị giá 1 triệu đồng/tờ, tổng số tiền mà khách nhận được là 160 triệu đồng.