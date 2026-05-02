Đời sống Cộng đồng

Clip người đàn ông trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam: Vỡ òa khi dò vé

Dương Lan - Cao An Biên
02/05/2026 12:30 GMT+7

Khoảnh khắc người đàn ông dò vé xổ số miền Nam rồi phát hiện trúng độc đắc 10 tỉ đồng khiến cả nhóm người ôm chầm chúc mừng đang 'gây sốt' mạng xã hội.

Theo nội dung clip, khoảng 16 giờ 32 ngày 30.4, sau khi có kết quả xổ số miền Nam, người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhanh chóng kiểm tra những tờ vé số trên tay. Khi phát hiện trúng độc đắc, ông vỡ òa trong niềm vui. 

Những người xung quanh cũng không giấu được sự phấn khích, nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy ông chúc mừng vì có khoản tiền lớn. Mọi người cùng kiểm tra kỹ lại nhiều lần để chắc chắn không có sự nhầm lẫn hay mừng hụt.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen (thứ 2 bên phải qua) là người trúng độc đắc 5 tờ xổ số miền Nam

Đoạn clip đạt hàng trăm ngàn lượt xem sau khi đăng tải lên mạng xã hội với nhiều bình luận tích cực. Tài khoản Châu Ngọc Mỹ bình luận: "Ước gì mình được trải nghiệm cảm giác này 1 lần". Bạn Bé Thanh viết: "Đi chơi mà còn trúng số nữa, quá đã. Chúc mừng chú".

Chị Thùy Trang, đại diện đại lý vé số Kim Dung ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết người đàn ông trúng số trong clip là khách quen của chị. Ngày 30.4, người này mua 5 tờ vé số qua bạn hàng, không ngờ trúng độc đắc sau khi có kết quả với dãy số 113144 thuộc xổ số Tây Ninh ngày 30 tháng 4.

"Ông ấy thường xuyên mua vé số, hôm đó mua 5 tờ với dãy số ngẫu nhiên. Sau đó, đại lý cũng đưa tiền mặt đến nhà để đổi thưởng cho người đàn ông. Ở xóm đó cũng có nhiều người trúng độc đắc vì cọc 16 tờ được bán hết. Tôi chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội để lan tỏa niềm vui đến những người chơi xổ số", chị Trang chia sẻ.

Ngoài người đàn ông trúng 5 tờ, chị Trang còn đổi các vé trúng độc đắc cho nhiều khách khác

Người đàn ông nói dự định sẽ lấy tiền trúng số để gửi ngân hàng và lo cho gia đình. Chị Trang kinh doanh vé số 15 năm nay, thường xuyên chứng kiến khách vỡ òa hạnh phúc vì trúng số.

Gần đây, đại lý vé số Tấn Tài ở Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) cũng hỗ trợ khách đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 28 tháng 4, tổng trị giá giải thưởng là 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) vào dịp lễ 30.4 - 1.5.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số 885692 trúng xổ số Bạc Liêu ngày 28 tháng 4. Đại lý cho biết vợ chồng khách trúng thưởng đã tin tưởng liên hệ nhờ đại lý tới hỗ trợ đổi thưởng.

Một nhóm công nhân mua vé số khi đi tiệc rồi chia đều cho nhau, bất ngờ trúng 14 tỉ đồng xổ số miền Nam. Đại lý đổi thưởng trong đêm chia sẻ gì?

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 2 tháng 5 xổ số miền Nam 2 tháng 5 xổ số ngày 2 tháng 5 trúng độc đắc
