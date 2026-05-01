Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Mua vé qua điện thoại, chủ tàu cá An Giang trúng độc đắc 39,2 tỉ xổ số miền Nam

Tú Uyên
01/05/2026 13:36 GMT+7

Mua 160 tờ vé số qua điện thoại, một chủ tàu cá ở An Giang vừa trúng độc đắc 16 tờ vé số của xổ số miền Nam, đài Cần Thơ với số tiền thưởng 'khủng'.

Ngày 1.5, ông Trương Phến, chủ đại lý vé số Trương Phến (đại lý cấp 1 của xổ số miền Nam), có trụ sở tại phường Rạch Giá, An Giang cho biết vừa hoàn tất thủ tục nhận đổi và chi trả thưởng cho một khách hàng đã trúng 160 tờ vé số kỳ mở thưởng ngày 29.4 của Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (Xổ số Cần Thơ).

Chủ tàu cá An Giang trúng 160 tờ vé số Cần Thơ lãnh 39,2 tỉ đồng - Ảnh 1.

Chủ tàu cá mua rất nhiều vé số đuôi 05 của Xổ số Cần Thơ gồm có 160 tờ bắt đầu từ dãy 011605 cho đến 911605; trong đó dãy số 211605 trúng giải đặc biệt

ẢNH: ĐLVS TRƯƠNG PHẾN

Cụ thể, trong lúc đang đi biển, người khách này mua qua điện thoại trọn bộ một cặp vé nguyên 160 tờ vé số bắt đầu từ dãy 011605 cho đến 911605, trong đó, mỗi dãy số gồm 16 tờ vé giống nhau.

Với kết quả giải đặc biệt xổ là dãy số 211605, người này sở hữu 16 tờ vé số trúng giải đặc biệt với trị giá 2 tỉ đồng mỗi vé, tương đương 32 tỉ đồng. Toàn bộ 144 tờ vé còn lại trong tập vé đều trúng giải phụ đặc biệt (còn gọi là giải an ủi) với trị giá 50 triệu đồng mỗi vé, tức thêm 7,2 tỉ đồng vào tổng trị giá giải thưởng.

Như vậy, tổng giá trị tiền thưởng mà chủ tàu cá nhận được là 39,2 tỉ đồng. Sau khi khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định, số tiền trúng số thực nhận của khách hàng là 35,44 tỉ đồng.

Đại lý vé số Trương Phến dò 160 tờ vé số trúng số đài Cần Thơ của chủ tàu cá

Chủ đại lý vé số Trương Phến cũng tiết lộ, chủ tàu cá may mắn là người đàn ông trên 70 tuổi, là khách hàng thân thiết đã gắn bó với đại lý hơn chục năm qua. Người khách này có thói quen mua vé số khá đặc thù khi chỉ chọn mua con số 05 cho các đài xổ số miền Nam mở thưởng trong ngày.

Do đặc thù công việc đi biển xa, ông thường liên hệ đặt mua số qua điện thoại. Sau khi đại lý chụp ảnh vé gửi qua, khách hàng sẽ thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Cũng theo ông Phến, do có điều kiện kinh tế khá giả và từng trúng số trước đó, nên khách hàng có ngày chi hàng chục triệu đồng mua vé số.

"Thực sự là trong suốt hơn 40 năm làm nghề đại lý vé số cho xổ số miền Nam, dù đã nhận và trả thưởng cho nhiều khách trúng giải, nhưng đây là lần đầu tiên đại lý của tôi có một khách hàng trúng số với trọn cặp nguyên cùng số tiền trúng số khủng như vậy", ông Trương Phến nói.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Xổ số Cần Thơ tiếp tục là một trong những đơn vị thuộc xổ số miền Nam ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống ở mức100%, tức phát hành bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến ngày 28.4, công ty này đã thực hiện chi trả thưởng cho khách hàng trúng số tổng cộng gần 1.222 tỉ đồng, tương đương mỗi tuần, chi trả thưởng khoảng 72,5 tỉ đồng cho những khách hàng may mắn trúng số.

Vợ chồng miền Tây trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, ăn lễ lớn

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam Vé số trúng số độc đắc xổ số Cần Thơ tàu cá An Giang
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận