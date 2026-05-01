Mua vé qua điện thoại, chủ tàu cá An Giang trúng độc đắc 39,2 tỉ xổ số miền Nam

Ngày 1.5, ông Trương Phến, chủ đại lý vé số Trương Phến (đại lý cấp 1 của xổ số miền Nam), có trụ sở tại phường Rạch Giá, An Giang cho biết vừa hoàn tất thủ tục nhận đổi và chi trả thưởng cho một khách hàng đã trúng 160 tờ vé số kỳ mở thưởng ngày 29.4 của Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (Xổ số Cần Thơ).

Chủ tàu cá mua rất nhiều vé số đuôi 05 của Xổ số Cần Thơ gồm có 160 tờ bắt đầu từ dãy 011605 cho đến 911605; trong đó dãy số 211605 trúng giải đặc biệt ẢNH: ĐLVS TRƯƠNG PHẾN

Cụ thể, trong lúc đang đi biển, người khách này mua qua điện thoại trọn bộ một cặp vé nguyên 160 tờ vé số bắt đầu từ dãy 011605 cho đến 911605, trong đó, mỗi dãy số gồm 16 tờ vé giống nhau.

Với kết quả giải đặc biệt xổ là dãy số 211605, người này sở hữu 16 tờ vé số trúng giải đặc biệt với trị giá 2 tỉ đồng mỗi vé, tương đương 32 tỉ đồng. Toàn bộ 144 tờ vé còn lại trong tập vé đều trúng giải phụ đặc biệt (còn gọi là giải an ủi) với trị giá 50 triệu đồng mỗi vé, tức thêm 7,2 tỉ đồng vào tổng trị giá giải thưởng.

Như vậy, tổng giá trị tiền thưởng mà chủ tàu cá nhận được là 39,2 tỉ đồng. Sau khi khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo quy định, số tiền trúng số thực nhận của khách hàng là 35,44 tỉ đồng.

Đại lý vé số Trương Phến dò 160 tờ vé số trúng số đài Cần Thơ của chủ tàu cá

Chủ đại lý vé số Trương Phến cũng tiết lộ, chủ tàu cá may mắn là người đàn ông trên 70 tuổi, là khách hàng thân thiết đã gắn bó với đại lý hơn chục năm qua. Người khách này có thói quen mua vé số khá đặc thù khi chỉ chọn mua con số 05 cho các đài xổ số miền Nam mở thưởng trong ngày.

Do đặc thù công việc đi biển xa, ông thường liên hệ đặt mua số qua điện thoại. Sau khi đại lý chụp ảnh vé gửi qua, khách hàng sẽ thực hiện thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Cũng theo ông Phến, do có điều kiện kinh tế khá giả và từng trúng số trước đó, nên khách hàng có ngày chi hàng chục triệu đồng mua vé số.

"Thực sự là trong suốt hơn 40 năm làm nghề đại lý vé số cho xổ số miền Nam, dù đã nhận và trả thưởng cho nhiều khách trúng giải, nhưng đây là lần đầu tiên đại lý của tôi có một khách hàng trúng số với trọn cặp nguyên cùng số tiền trúng số khủng như vậy", ông Trương Phến nói.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Xổ số Cần Thơ tiếp tục là một trong những đơn vị thuộc xổ số miền Nam ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống ở mức100%, tức phát hành bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến ngày 28.4, công ty này đã thực hiện chi trả thưởng cho khách hàng trúng số tổng cộng gần 1.222 tỉ đồng, tương đương mỗi tuần, chi trả thưởng khoảng 72,5 tỉ đồng cho những khách hàng may mắn trúng số.