Mua 5 tờ với số cuối 51, khách bất ngờ ẵm trọn 2 giải xổ số miền Nam

Câu chuyện được anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát chia sẻ mới đây, sau khi đã đổi thưởng 5 tờ vé số có dãy may mắn 011151 trúng tới 2 giải xổ số miền Nam.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam được đại lý vé số Đại Phát đổi thưởng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trúng giải nhất xổ số Tây Ninh ngày 30 tháng 4, đồng thời cũng trúng giải tám đài này khi có 2 số cuối là 51. Đại lý cho biết khách trúng thưởng được lãnh cả 2 giải này.

"Người trúng là nam, ngoài 40 tuổi ở TP.HCM được đại lý của chúng tôi ở phường Tân Mỹ đổi thưởng. Khách kể nhân kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, anh mua vé có số 51 đuôi, xem đây là con số may mắn. Bất ngờ, vé trúng luôn 2 giải", anh Vũ Huỳnh chia sẻ.

Đại lý nói thêm vị khách may mắn đã nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng hào hứng chia sẻ, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn khi trúng số đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận, hy vọng bản thân may mắn trúng số.

Cũng trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đại lý vé số Đại Phát cũng thông báo bán trúng và đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải nhất xổ số Bình Dương ngày 1 tháng 5. Những vé này có dãy số cuối là 74623, trị giá 30 triệu đồng/tờ.