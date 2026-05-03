Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Mua 5 tờ với số cuối 51, khách bất ngờ ẵm trọn 2 giải xổ số miền Nam

Cao An Biên - Dương Lan
03/05/2026 05:45 GMT+7

Đúng dịp lễ 30.4, kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, người đàn ông ở TP.HCM mua 5 tờ vé số dãy 011151 vì có 2 số cuối 51. Bất ngờ, tất cả những vé này trúng 2 giải xổ số miền Nam.

Câu chuyện được anh Vũ Huỳnh, đại diện hệ thống đại lý vé số Đại Phát chia sẻ mới đây, sau khi đã đổi thưởng 5 tờ vé số có dãy may mắn 011151 trúng tới 2 giải xổ số miền Nam.

TP.HCM: Mua 5 vé số 011151, khách bất ngờ ẵm trọn 2 giải xổ số miền Nam - Ảnh 1.
TP.HCM: Mua 5 vé số 011151, khách bất ngờ ẵm trọn 2 giải xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam được đại lý vé số Đại Phát đổi thưởng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trúng giải nhất xổ số Tây Ninh ngày 30 tháng 4, đồng thời cũng trúng giải tám đài này khi có 2 số cuối là 51. Đại lý cho biết khách trúng thưởng được lãnh cả 2 giải này.

"Người trúng là nam, ngoài 40 tuổi ở TP.HCM được đại lý của chúng tôi ở phường Tân Mỹ đổi thưởng. Khách kể nhân kỷ niệm 51 năm ngày đất nước thống nhất, anh mua vé có số 51 đuôi, xem đây là con số may mắn. Bất ngờ, vé trúng luôn 2 giải", anh Vũ Huỳnh chia sẻ.

Đại lý nói thêm vị khách may mắn đã nhận toàn bộ số tiền trúng số qua hình thức chuyển khoản. Hình ảnh những tờ vé số may mắn được dân mạng hào hứng chia sẻ, gửi lời chúc mừng tới chủ nhân may mắn khi trúng số đúng dịp nghỉ lễ 30.4. Bên cạnh đó, nhiều người cũng để lại bình luận, hy vọng bản thân may mắn trúng số.

Cũng trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, đại lý vé số Đại Phát cũng thông báo bán trúng và đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng giải nhất xổ số Bình Dương ngày 1 tháng 5. Những vé này có dãy số cuối là 74623, trị giá 30 triệu đồng/tờ.

Tin liên quan

Nhóm công nhân trúng số độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền trong đêm

Nhóm công nhân trúng số độc đắc 14 tỉ xổ số miền Nam, nhận tiền trong đêm

Một nhóm công nhân mua vé số khi đi tiệc rồi chia đều cho nhau, bất ngờ trúng 14 tỉ đồng xổ số miền Nam. Đại lý đổi thưởng trong đêm chia sẻ gì?

Xổ số miền Nam ngày 29 tháng 4: Nhiều người trúng số đài Sóc Trăng nhận thưởng sớm

Xổ số miền Nam ngày 1 tháng 5: Vé trúng độc đắc đài Bình Dương xuất hiện

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 2 tháng 5 xổ số miền Nam 2 tháng 5 xổ số ngày 2 tháng 5 vé số trúng 2 giải trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận