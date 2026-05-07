Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 5: Cọc vé trúng 39,2 tỉ đài Bình Thuận lộ diện

Dương Lan - Cao An Biên
07/05/2026 17:04 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 5, một đại lý vé số ở Tây Ninh thông báo đã bán cọc vé trúng 39,2 tỉ đồng, trong đó có 16 vé trúng độc đắc.

Đại lý vé số Trang ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán trúng cọc vé 160 tờ, trong đó có 16 tờ trúng độc đắc và 144 tờ trúng an ủi. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 961493 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 7 tháng 5 trúng độc đắc trị giá 32 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 144 tờ trúng an ủi trị giá 7,2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). 

Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 5: Cọc vé trúng 39,2 tỉ đài Bình Thuận lộdiện - Ảnh 1.

Cọc vé trúng số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 7 tháng 5 đài Bình Thuận

ẢNH: NVCC

"Cọc vé 160 tờ trúng 39,2 tỉ đồng được đại lý giao cho bạn hàng bán trúng. Hiện chúng tôi đang chờ khách có vé số trúng thưởng liên hệ lãnh tiền", đại lý vé số Trang chia sẻ. 

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đăng tải hình ảnh sau khi bán trúng và đổi thưởng cho khách 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 13 thuộc xổ số Bình Thuận trúng giải tám trị giá 16 triệu đồng. 

Xổ số ngày 7 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 472012, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 642819 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 961493.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) đã thông báo bán trúng nguyên cây vé số giải tư đài Đồng Nai và đang tìm khách trúng số để đổi thưởng sớm.

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 73837 trúng giải tư xổ số Đồng Nai ngày 6 tháng 5, tổng trị giá 480 triệu đồng. Đại lý cho biết nguyên cây vé 160 tờ được chia nhỏ cho nhiều bạn hàng và bán trúng cho nhiều khách.

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5: Tin vui cho người trúng số đài Đồng Nai

