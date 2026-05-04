Xổ số miền Nam ngày 4 tháng 5: Bất ngờ người trúng số đài Đồng Tháp

Cao An Biên - Dương Lan
04/05/2026 16:43 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 5, người trúng nguyên cây vé số đài Đồng Tháp đã xuất hiện, đại lý liên lạc với khách để đổi thưởng ngay.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 5, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ hệ thống đại lý vé số Long Hưng Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải sáu cho khách.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam ngày 4 tháng 5 đài Đồng Tháp, TP.HCM xuất hiện sớm, đại lý lập tức liên hệ khách đổi thưởng

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 2646, trúng giải sáu xổ số Đồng Tháp ngày 4 tháng 5. Bất ngờ, chủ sở hữu của nguyên cây vé này chỉ có một người, là khách quen của đại lý. Chị Kim Thanh cho biết đang liên hệ với khách để đổi thưởng sớm.

Trong khi đó, đại lý vé số Hải Diệu I cũng thông báo đã bán trúng 2 cây vé số cho 2 khách. Trong đó, một cây trúng giải sáu xổ số TP.HCM ngày 4 tháng 5 với dãy số cuối 2060, cây vé số còn lại trúng giải tám xổ số Đồng Tháp hôm nay khi có dãy số cuối là 04.

Xổ số ngày 4 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 975219, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 024185 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 207225.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Hôm qua, đại lý vé số Hương ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và đã liên hệ khách đổi thưởng sau khi khách trúng an ủi. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 593203 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 5 trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

