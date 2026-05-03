Xổ số miền Nam ngày 3 tháng 5: Một khách trúng 800 triệu đài Đà Lạt

Đại lý vé số Hương ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã bán trúng và khách đang liên hệ đổi thưởng sau khi trúng an ủi. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 593203 thuộc đài Đà Lạt mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 5 trúng an ủi trị giá 800 triệu đồng (chưa trừ thuế).

"Hiện chúng tôi đang tiến hành đổi thưởng cho vị khách may mắn có 16 tờ trúng số. Đại lý cũng hy vọng sẽ có người trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay", đại lý vé số Hương chia sẻ.

Xổ số ngày 3 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 796442, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 070963 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 193203.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 2 tháng 5 chiều qua, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) thông báo bán trúng tới 3 cây vé số, mỗi cây vé 160 tờ cho 3 khách trúng xổ số đài Hậu Giang.

Cụ thể, đại lý Chấn Nam bán một cây vé số trúng giải bảy xổ số Hậu Giang ngày 2 tháng 5 khi có dãy số cuối là 232. Hai cây vé số còn lại trúng giải tám khi các vé có dãy số cuối là 99. Đại lý cho biết đã lập tức đổi thưởng cho những vị khách may mắn.