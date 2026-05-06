Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5: Tin vui cho người trúng số đài Đồng Nai

Cao An Biên - Dương Lan
06/05/2026 16:52 GMT+7

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5, hàng loạt vé trúng số đài Đồng Nai xuất hiện, đại lý tìm khách trúng số để đổi thưởng.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) đã thông báo bán trúng nguyên cây vé số giải tư đài Đồng Nai và đang tìm khách trúng số để đổi thưởng sớm.

Xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5: Tin vui cho người trúng số đài Đồng Nai - Ảnh 1.

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5, hàng loạt vé trúng số đài Đồng Nai xuất hiện sớm

ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn là 73837 trúng giải tư xổ số Đồng Nai ngày 6 tháng 5, tổng trị giá 480 triệu đồng. Đại lý cho biết nguyên cây vé 160 tờ được chia nhỏ cho nhiều bạn hàng và bán trúng cho nhiều khách.

Theo kết quả xổ số Đồng Nai ngày 6 tháng 5, những người trúng số giải tư khi sở hữu những tờ vé có dãy số cuối là 87115 sẽ có thêm tin vui nữa, khi những tờ vé này trúng tới 2 giải, cụ thể là có thêm giải tám khi có 2 số cuối là 15.

Xổ số ngày 6 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 934311, đài Cần Thơ với dãy số trúng độc đắc là 292205 và đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 127240.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Hôm qua, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long thông báo đã bán và đổi thưởng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 6222 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 5 trúng giải sáu trị giá 64 triệu đồng.

"Vị khách là khách quen của đại lý thường xuyên mua cọc vé gồm 160 tờ. Vị khách đã nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Chúng tôi hy vọng sẽ có người trúng độc đắc", anh Phú Vinh chia sẻ.

Tin liên quan

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 5: Khách trúng đài Bến Tre lãnh tiền ngay

Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 5: Khách trúng đài Bến Tre lãnh tiền ngay

Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 5, nhiều khách trúng số đài Bến Tre đã liên hệ đại lý đổi thưởng và nhận tiền trúng số.

Mua vé số ở quán ăn, người đàn ông trúng 16,5 tỉ đồng xổ số miền Nam

Xổ số miền Nam ngày 2 tháng 5: Nhiều người trúng số đài Hậu Giang đổi thưởng

Khám phá thêm chủ đề

xổ số miền Nam ngày 6 tháng 5 xổ số ngày 6 tháng 5 xổ số miền Nam 6 tháng 5 xổ số đồng nai ngày 6 tháng 5 xổ số sóc trăng ngày 6 tháng 5 xổ số cần thơ ngày 6 tháng 5 trúng số độc đắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận