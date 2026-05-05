Xổ số miền Nam ngày 5 tháng 5: Khách trúng đài Bến Tre lãnh tiền ngay

Anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có dãy số cuối là 6222 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 5 tháng 5 trúng giải sáu trị giá 64 triệu đồng.

"Vị khách là khách quen của đại lý thường xuyên mua cọc vé gồm 160 tờ. Vị khách đã nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Chúng tôi hy vọng hôm nay sẽ có người trúng độc đắc", anh Phú Vinh chia sẻ.

Vị khách may mắn trúng 160 tờ đài Bến Tre theo kết quả xổ số miền Nam ngày 5 tháng 5 ẢNH: NVCC

Trong khi đó vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán trúng cọc vé gồm 160 tờ trúng số. Cụ thể, 160 tờ có 2 số cuối là 95 thuộc xổ số Bến Tre trúng giải tám trị giá 16 triệu đồng. Vị khách đã liên hệ đại lý để lãnh tiền trúng số.

Xổ số ngày 5 tháng 5 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 133509, đài Vũng Tàu với dãy số trúng độc đắc là 742546 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 066493.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, giải tám đài Bạc Liêu có dãy số cuối may mắn 77. Điều này đồng nghĩa với việc những tờ vé có dãy số đẹp 777777 cũng trúng số chiều nay.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 4 tháng 5 chiều qua, chị Lê Thị Kim Thanh, chủ hệ thống đại lý vé số Long Hưng Thuận Phát ở Tây Ninh thông báo bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải sáu cho khách.



Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối may mắn 2646, trúng giải sáu xổ số Đồng Tháp ngày 4 tháng 5. Bất ngờ, chủ sở hữu của nguyên cây vé này chỉ có một người, là khách quen của đại lý. Chị Kim Thanh cho biết đang liên hệ với khách để đổi thưởng sớm.



